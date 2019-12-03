Трамп предложил Макрону забрать боевиков ИГИЛ во Францию

Президент США Дональд Трамп предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону забрать во Францию боевиков ИГИЛ. Такое предложение глава американского Белого дома озвучил на переговорах с Макроном в кулуарах саммита НАТО, который начался 3 декабря в Лондоне, сообщает 112.ua со ссылкой на The Hill.
Такое заявление прозвучало в контексте недовольства американского президента нежеланием европейских стран принимать боевиков ИГИЛ, которых поймали США.
Напомним, 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит стран-членов НАТО. Параллельно со встречей лидеров стран НАТО проходит конференция, которая не является частью саммита. В ней принял участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.