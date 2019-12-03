Трамп предложил Макрону забрать боевиков ИГИЛ во Францию

Президент США Дональд Трамп предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону забрать во Францию боевиков ИГИЛ. Такое предложение глава американского Белого дома озвучил на переговорах с Макроном в кулуарах саммита НАТО, который начался 3 декабря в Лондоне, сообщает 112.ua со ссылкой на The Hill.

Хотите хороших бойцов ИГИЛ? Я могу дать их вам. Вы можете взять каждого, кого пожелаете,

- сказал Трамп, улыбаясь.

Такое заявление прозвучало в контексте недовольства американского президента нежеланием европейских стран принимать боевиков ИГИЛ, которых поймали США.

Давайте будем серьезными,

Кроме того, президент Франции опроверг утверждение Трампа о полной победе над ИГИЛ, назвав уничтожение группировки приоритетом №1 для союзников альянса.

- ответил Макрон, добавив, что большинство боевиков ИГИЛ прибыли из Сирии, Ирака и Ирана, и европейский контингент группировки составляет малую долю.

Это было одно из прекраснейших уклонений от ответа, которые я когда-либо слышал,

- оценил Трамп слова Макрона.

Напомним, 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит стран-членов НАТО. Параллельно со встречей лидеров стран НАТО проходит конференция, которая не является частью саммита. В ней принял участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.