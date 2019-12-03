Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Автор статьи Симон Шустер рассказал, что в самом материале речь идет о скандале вокруг президента США, роли украинского лидера и его ближайшего окружения.
Напомним, скандал вокруг июльского телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским разгорелся после жалобы информатора американской разведки. Тот утверждал, что президент США давил на Зеленского. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не задерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.