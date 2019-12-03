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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Категория: Новости

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку известного американского журнала Time. Об этом говорится в анонсе материала на сайте издания.

Номер журнала со статьей The Man in the Middle (Человек посередине) увидит свет 16 декабря.

Под фото президента сказано, что он оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

"Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - написано под фото.  

За почти полгода, что он занимает должность президента Украины, Владимир Зеленский научился сдерживать свои ожидания. Он не ожидает, что его первый раунд мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Париже 9 декабря, закончат войну, которая продолжается вдоль их границы в течение последних пяти лет,
— говорится на странице журнала в Instagram, передает 112.ua.

Как отмечается, в статье с президентом Украины затрагивается тема импичмента Трампа: как Зеленский играет роль в "политической драме".

Автор статьи Симон Шустер рассказал, что в самом материале речь идет о скандале вокруг президента США, роли украинского лидера и его ближайшего окружения.

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

 

Напомним, скандал вокруг июльского телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским разгорелся после жалобы информатора американской разведки. Тот утверждал, что президент США давил на Зеленского. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не задерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.



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