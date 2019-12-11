Мовные плутни

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене закона о государственном языке по решению «Венецианской комиссии». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу… На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии.

Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет.

Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка… откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины.

Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством», — написал Бужанский.

«… скажу прямо: закон, который называют законом о тотальной украинизации, массово нарушает права русскоязычных граждан и создает предпосылки для гражданского конфликта в Украине. Все это потому, что закон принимался в спешке без всенародного обсуждения, не проводя референдум, да и еще в рамках избирательного цикла, разумеется, он неизбежно стал заложником политических игрищ», – считает один из авторов Закона «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» также известный как Закон Кивалова-Колесниченко, член Венецианской комиссии (2013 – 2019 гг.) академик Сергей Васильевич Кивалов.

Действующий до февраля 2018 года этот закон, как мы все помним, нисколько не ущемлял роль украинского языка и при этом давал возможность функционировать и развиваться другим языкам – в том числе и русскому в нем были учтены интересы всех граждан страны. Закон прошел все согласования, его признали соответствующим всем положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, его высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и других влиятельных органах. В период действия закона Кивалова-Колесниченко языковая проблема в Украине была решена. И это создавало опасный прецедент, когда украинский народ, не раздираемый внутренним конфликтом, мог предъявить претензии власти, скажем, относительно постоянно снижающегося уровня жизни, этого, разумеется, допускать было никак нельзя. В результате закон отменили по формальному предлогу.

«Разделяй и властвуй (лат. divide et impera) — вот принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и, согласно которому, лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями», – гласит википедия.

И этот принцип был запущен власть предержащими, да еще и в самой чувствительной сфере – языковой, в виде политики уничтожения национальной идентичности, русскоговорящих граждан страны.

Вот почему, «защитников украинства» и прочих "шпрехенфюреров" блюдущих чистоту мовы, совсем не напрягает тот факт, что они совершают антиконституционные действия, не имеющие ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Более того, они даже не строят «гомогенный монолит украинства», как заявляют, а просто являются банальной обслугой олигархов это «украинство» нещадно грабящих.