В Одессе прошел конкурс детского рисунка «Новогодняя игрушка»

В Одесском музее Западного и Восточного искусства прошел предновогодний конкурс детского рисунка «Новогодняя игрушка». Праздник для детей и их родителей задумал и организовал Благотворительный фонд имени Александра Львовича Жолобова.
В нынешнем году на конкурс было прислано более пятисот детских работ, старались показать свое искусство ребят от пяти до четырнадцати лет из разных школ Одессы и области. В конкурсное жюри вошли ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского Алексей Чебыкин, директор Благотворительный фонд имени Александра Львовича Жолобова Татьяна Череватая, известная художница Оксана Тодорова, продюсер Александр Козырь и другие.
Взволнованные и возбужденные, дети ожидают решения жюри, в зале стоит праздничная суета, стенды увешаны разноцветными рисунками, воплощенной детской фантазии на тему зимы, Деда Мороза, Рождественской надежды и новогоднего счастья.
Третьеклассница Алиса принимает участие в конкурсе уже первый раз и ей все здесь интересно. Девятилетняя Ева присылает свои рисунки второй раз и надеется стать победителем. Семилетняя Кристина отправила на конкурс рисунок «елки, которую придумала в голове», но окажется ли она в финале, ее не очень волнует, ведь она «работает ради искусства». А Олег твердо намерен в следующем году прислать такой рисунок, который точно всем понравится.
Праздник состоялся, впереди детей ждет еще много чудесных новогодних дней.