В Одессе прошел конкурс детского рисунка «Новогодняя игрушка»

В Одесском музее Западного и Восточного искусства прошел предновогодний конкурс детского рисунка «Новогодняя игрушка». Праздник для детей и их родителей задумал и организовал Благотворительный фонд имени Александра Львовича Жолобова.

Конкурс детского рисунка в преддверии новогодних каникул мы проводим уже третий раз, и его популярность растет из года в год. Это великолепная возможность порадовать детей и порадоваться самим – столько позитивного настроения в этих рисунках, радости, фантазии, чистой детской мечты. Среди большого количества юных художников мы выбрали девять финалистов, и они получат большие финальный призы, но никто из деток не уйдет сегодня без подарка,

– рассказала директор Фонда Татьяна Череватая.

В нынешнем году на конкурс было прислано более пятисот детских работ, старались показать свое искусство ребят от пяти до четырнадцати лет из разных школ Одессы и области. В конкурсное жюри вошли ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского Алексей Чебыкин, директор Благотворительный фонд имени Александра Львовича Жолобова Татьяна Череватая, известная художница Оксана Тодорова, продюсер Александр Козырь и другие.



Праздник рисунка – это прежде всего возможность собрать вместе талантливых, творческих детей, уделить им внимание, постараться сделать так, чтобы они получили удовольствие от встречи. Конечно, нами предусмотрены подарки. Первая тройка победителей получит денежный приз, каждому по 5 тысяч гривен, финалистам подготовлены большие наборы для рисования всем детям, которые сегодня пришли сюда на праздник предусмотрены подарки. Мы хотим и можем помогать детям и будем делать это и впредь,

– подчеркнул продюсер известных одесских телеканалов А1, Gtv, Gnews Александр Козырь.

Взволнованные и возбужденные, дети ожидают решения жюри, в зале стоит праздничная суета, стенды увешаны разноцветными рисунками, воплощенной детской фантазии на тему зимы, Деда Мороза, Рождественской надежды и новогоднего счастья.

Третьеклассница Алиса принимает участие в конкурсе уже первый раз и ей все здесь интересно. Девятилетняя Ева присылает свои рисунки второй раз и надеется стать победителем. Семилетняя Кристина отправила на конкурс рисунок «елки, которую придумала в голове», но окажется ли она в финале, ее не очень волнует, ведь она «работает ради искусства». А Олег твердо намерен в следующем году прислать такой рисунок, который точно всем понравится.

Праздник состоялся, впереди детей ждет еще много чудесных новогодних дней.