К 100-летию крушения империй: Одесское небо французского аса

В ходе поиска материалов для цикла статей, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны, пришлось провести большую работу над архивными документами, касающимися в том числе военных захоронений 2-го Христианского кладбища Одессы, произведенных в период 1914-1918 гг.

Этой работе предшествовало знакомство с Р. Клоссом, приехавшим в Одессу с целью разыскать могилу его прапрадеда фельдмаршал-лейтенанта Э.Э. фон Бёльца, о чем мы рассказывали в прошлых номерах нашей газеты. Удивительная череда событий получила своё продолжение, и спустя некоторое время был обнаружен ещё один заброшенный памятник, установленный на месте братской могилы австро-венгерских военнослужащих, работы по восстановлению которого были завершены к 100-летию окончания ПМВ в 2018 году.

Но об этом позже, а сейчас речь пойдёт о судьбе верных сынов Франции, ставших в тот период союзниками, в рамках военно-политического блока, именуемого Антантой.

Вместе с одесским историком А.А. Суриловым, обрабатывая старые бумаги и журналы с информацией о военных захоронениях, нам удалось обнаружить остатки записей , по которым мы, фрагмент за фрагментом, восстановили ещё одну историю, раскрывающую забытые страницы происходящего в Одессе в период Первой мировой войны и связанную на этот раз с судьбой легендарного французского пилота Марка Бонье (Marc Bonnier).

Собранные нами материалы, объединённые с данными из открытых французских источников, воссоздают следующую хронологию событий.

В 1887 году в семье известного французского архитектора Луи Бернарда Бонье родился сын Марк. В отличие от двух своих старших братьев Жана и Жака, продолживших отцовское дело, юного Марка влекла к себе авиация и романтика полётов. Так сложилось, что именно в этот период начала XX века идея покорения бескрайних просторов неба завладела многими горячими сердцами, среди которых оказался и М.Бонье.

Несомненно, в определении будущего для Марка сыграли свою роль такие выдающиеся первопроходцы французской и мировой авиации, как А. Сантос-Дюмон, А. де Сент-Экзюпери, А.Ф. Можайский и братья Райт, совершившие свои первые легендарные полеты.

В результате М. Бонье принимает решение оставить обучение дипломатическому делу и вскоре успешно оканчивает авиационную школу в Мурмелоне.

Уже в декабре 1910 г. М. Бонье проводит первые сертификационные испытания моноплана «Антуанет». В 1913 году по инициативе французского авиаклуба и газеты «Ле-Матен» организуется первый авиаперелет Париж – Каир, в котором приняли участие несколько французских экипажей. Пилоту, который первым совершит посадку в Каире, был обещан приз размером полмиллиона франков.

Таким образом, из Франции вылетели три экипажа, среди которых был уже снискавший немалую славу пилот Жюль Ведрин на своём моноплане Bleriot XI, а также молодой экипаж Марка Бонье с бортинженером Жозе Барнье на самолете Nieuport II и ещё один экипаж, который, к сожалению, потерпел неудачу – их самолёт сгорел в Турции.

Маршрут трансконтинентального перелета пролегал через Австрию, Турцию, Ливан и Эрец-Исраэль.

Перед тем как достигнуть Каира, было принято решение совершить первое приземление на Святой земле, которое должно было сопровождаться торжественными мероприятиями.

Жюль Ведрин, однако, совершив ряд навигационных просчетов, был вынужден посадить свой самолет на значительном расстоянии от установленного места встречи.

Согласно изначальному плану, он должен был приземлиться в районе первой сельскохозяйственной школы "Микве Исраэль", но так как в декабре быстро темнеет, то пилот сбился с курса. К тому же при посадке возникла проблема с одним из колес шасси – и он посадил свой самолет 27 декабря 1913 года в песках к северу от Яффы.

Таким образом, ожидавшие приземления первого экипажа сотрудники французской дипломатической миссии в Палестине вместе с многочисленными еврейскими первопоселенцами не встретились с Ведрином в назначенном месте. Но уже спустя несколько дней – 31 декабря 1913 года, навигационный просчёт Ведрина исправил Марк Бонье со своим штурманом, благополучно посадив свой двухместный Nieuport II в районе Эмек-Рафаим в Иерусалиме, после чего направил папе римскому в Ватикан соответствующую телеграмму о состоявшемся событии.

Сотрудники французского консульства в Палестине устроили пилоту и механику пышный прием, на котором была исполнена "Марсельеза". Таким образом, М. Бонье и Ж. Барнье стали первыми летчиками, чей самолет приземлился в Святом городе, за что были удостоены журналистами не только титула "рыцарей неба", но и звания "первых воздушных пилигримов”.

Несмотря на то, что победителем всего перелёта с общим расстоянием более 5600 км стал всё же Ж. Ведрин, приземлившийся 29 декабря в Каире, а М. Бонье был лишь вторым, однако его экипаж четко выполнил протокол перелёта и навсегда вошёл в историю мировой авиации, а также положил начало авиационной истории Израиля, где и сейчас всем посетителям музея (Eretz Israel Museum) рассказывают об отважном первом французском «воздушном пилигриме» М. Бонье и его штурмане.

Возможно энтузиазм и непреодолимое желание новых открытий позволили бы совершить ещё немало перелётов Марку Бонье, но начавшаяся, практически по его возвращении на родину из Каира Первая мировая война навсегда изменила его судьбу.

Это был первый в истории человечества масштабный военный конфликт, где начала использоваться авиация. Вначале вылеты совершались с целью рекогносцировки и наблюдения, но вскоре наступил период первых воздушных боёв и первых бомбардировок.

Марк Бонье вступает в войну на бельгийской границе, где показывает себя как замечательный разведчик. Точность его наблюдений и смелые вылеты в тыл противника были по достоинству оценены командирами, за что пилот представляется к награде с присвоением звания младшего лейтенанта.

Неустрашимый лётчик стал пионером воздушного бомбардирования, выполняя боевые задания над городами Карльсруе, Людвигсхафеном и Штургардтом.

Среди материалов, описывающих его боевой путь, обращает на себя внимание характеристика, данная М. Бонье командованием весной 1915 года:

…«Его выдающиеся качества пилота и опыт в воздушной навигации проявляются во всех обстоятельствах. Даже аппараты одной серии могут иметь довольно ощутимые различия, поэтому не является случайностью то, что Бонье, пилотировавшему три различных аппарата, всегда удавалось набрать высоту быстрее, чем другим пилотам, перевозить больше снарядов, справляться с тяжелыми погодными условиями там, где другие пилоты не справлялись. Кроме этих качеств, Бонье также поразительно активен и дисциплинирован. Всегда готов к выполнению поставленных задач независимо от степени их сложности, и не один раз, тогда как его задание включало только облет французских позиций из-за высоты облаков, он пользовался появлявшимися просветами, чтобы вылететь за пределы французских позиций и добраться в те места, где обстрелы из батарей противника были отмечены как наиболее опасные, и произвести более полную рекогносцировку».

Французское командование, понимая, что профессионализм М. Бонье имеет особую ценность при использовании его навыков в качестве летчика-испытателя, переводит его с передовой в тыл для участия в испытаниях новых самолетов.

Как раз в этот же период, вдали от основных сражений, в городе Одессе, уроженец Италии А. Анатра, основавший на базе Одесского аэроклуба в 1913 году авиастроительный завод и первую авиационную школу, принимая во внимание потребности фронта, начинает работать над созданием нового двухместного самолёта. Итогом этой работы становится создание самолета «Анасаль» (или «Анатра-ДС», то есть «Декан с Сальмсон»), представлявшего собой модель «Анаде» с двигателем «Сальмсон» (150 л), который выпускался по французской лицензии. Однако вскоре название самолета сократилось до одного слова «Анасаль» («Анатра-Анасаль»).

Для испытаний этого образца, начавшихся 25 июля 1916 г. в Одессе, М. Бонье направляют в Российскую империю в рамках союзнических отношений, которые были между странами в период ПМВ. Именно тут, спустя два дня испытательных полетов (27 июля) над территорией нынешнего школьного аэродрома, один из первых самолетов «Анатра-Анасаль», пилотируемый М. Бонье, терпит крушение, в результате которого погибает и он сам.

Спустя некоторе время во Францию приходит короткая, выверенная военной цензурой телеграмма, согласно которой семья пилота узнает о случившейся трагедии, однако без детализации произошедшего и указания места захоронения легендарного летчика-испытателя. В результате чего в целом ряде последующих публикаций, выпущенных на его родине, Марк Бонье упоминается как «исчезнувший».

В 2014 г. вместе с А. Суриловым мы начали работу над архивными материалами Одесского пантеона, выделяя любую информацию, касающуюся событий Первой мировой войны. Изучая одесские газеты того периода, мы обратили внимание на некролог, выпущенный изданием «Заря авиации», а затем газетой «Раннее утро» в 1916 г. Из коротких текстов следовало, что «27 июля в Одессе упал и разбился насмерть французский авиатор М. Бонье, прославившийся в своё время смелым перелётом из Парижа в Каир».

Фрагмент за фрагментом восстанавливая события тех дней, мы посетили одесское авиационно-ремонтное предприятие «Авиаремсервис», организованное на основе первого легендарного авиазавода А. Анатра, где ознакомились с экспозицией музея, в котором хранится аналогичный некролог, впервые упоминающийся в одесской книге «Благоухающий пепел», изданной в 2004 году.

За истёкший период благодаря неутомимой работе энтузиастов завода был воссоздан и сам самолёт «Анатра-Анасаль», который спустя 89 лет впервые поднялся в одесское небо в 2005 году. И сегодня этот образец нашей авиационной истории находится тут же, ожидая своего нового жизненного импульса и возможных новых взлётов.

Заинтересованные этой информацией, мы начали предметный поиск в архивах Второго одесского кладбища и обнаружили фрагмент старого учетного журнала, запись в котором свидетельствовала, что 29 июля 1916 года на участке №185, принадлежащем Одесскому военному госпиталю, похоронен поручик лётной французской службы Марк Львович Бонье (место №13).

По всей видимости, человек, сделавший эту запись, был ознакомлен с деталями биографии пилота и таким образом преобразил отцовское имя Луи в отчество Львович.

Кроме того, мы обнаружили, что на этом участке нашли свой покой в 1917 году ещё два французских пилота – лейтенант Жан Робине и капитан Люсьен Марсель Шандон.

Благодаря помощи администрации кладбища и работе над архивами нам удалось разыскать заброшенную могилу, соответствующую этому номеру. С высокой долей вероятности можно предположить, что именно тут нашёл своё последнее земное пристанище авиатор М. Бонье. К большому сожалению, сама табличка, находящаяся на кресте, обезображена ржавчиной и восстановить текст на ней не представляется возможным.

Как и большинство уже найденных нами захоронений, эта могила находится на территории католического участка кладбища и имеет крайне удручающий вид, так как родственники не знали об этом факте и более 100 лет за ней никто не ухаживал.

Мы сообщили об этом событии в посольство Республики Франция в Украине и с этого момента начался новый этап этой истории, раскрывающий ещё одну важную и малоизвестную страницу событий Великой войны 1914-1918 гг.

Продолжение следует...



