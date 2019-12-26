В администрации Одесского порта проходят обыски

В помещениях госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в Одессе и Одесской области проходят обыски.

Их проводят детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вместе с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области,

— говорится в сообщении.

Следственные действия проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставления противоправных преференций иностранной компании.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.