Неповторимая Анастасия Бондарчук и Иракли Макацария в объективе Сони Плакидюк — роскошные съемки в Альпах

Победительница топа талантов «Будущее Украины: дети», звезда клипа Rumbero's «Вона така» и успешная модель 14-летняя Анастасия Бондарчук стала амбассадором бренда ювелирных украшений Makatsaria jewelry. По информации из соцсетей, съемка пилотного лукбука проходила в два этапа. Для первого международная команда из 10 человек отправилась в Италию. Иракли Макацария лично участвовал в фотосессии на альпийском озере Брайес вместе с Анастасией. Снимала знаменитая Соня Плакидюк, эксперт «Топ-модели по-украински», за видео отвечал Amillidius production, а Эльвира Гаврилова, продюсер и автор проектов «Топ-100 Гордость и красота Украины», взяла на себя организацию.

Продюсер Насти Бондарчук раскрыла подробности альпийской фотосессии

Подробностями прошедшей съемки Эльвира Гаврилова поделилась с подписчиками своего Instagram: «Посреди гор и хвойных лесов, мы снимали лукбук для makatsaria.jewelry. В главных ролях: Иракли Макацария и Анастасия Бондарчук — лицо проекта «Будущее Украины. Дети», — написала продюсер. Для фотосессии были созданы изысканные вечерние образы, а кроме того наряды с грузинским акцентом. Природа Альпийских гор, снег и мороз дали необходимый контраст для презентации драгоценностей, представляющих собой сочетание строгих форм и утонченных смыслов. «Озеро Брайес — настолько самобытное, Настя с Иракли идеально сработались в кадре, а фото от Сони — просто шедевр», — рассказывала Эльвира Гаврилова. Также стало известно, что после сотрудничества с Иракли Макацария Анастасия может отправиться на съемку для швейцарского Chopard в Куршевеле. Озеро Брайес с морозом минус восемь, где одесситке пришлось позировать фотографу в платье с открытыми плечами, стало проверкой на выносливость, которую она сдала «на отлично».

После возвращения из Италии съемочная группа продолжила работу в Киеве, теперь уже в студийных интерьерах. Анастасия Бондарчук получила новых неожиданных партнеров — собак хаски. Кроме того, вдохновленные снежными красотами Альпийских гор, организаторы приняли решение добавить в фото праздничные ноты. Ведь скоро Новый год, и новорожденный бренд Makatsaria jewelry без сомнения проникся его духом.