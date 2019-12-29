Зеленский поговорил с Путиным: поздравили друг друга и обсудили новый обмен

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с праздниками и обсудили новый обмен удерживаемыми лицами. Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

“Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошел 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне”,

– отмечается в сообщении.

Во время разговора Зеленский и Путин также обсуждали новый обмен, в рамках которого могут быть освобождены крымские политзаключенные.

“Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине”,

– подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Зеленский и Путин выразили надежду, что в ближайшее время начнется “полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе”.