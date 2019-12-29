Легендарному комику Георгию Делиеву — 60 лет

Сегодня, 1 января 2020-го года, исполняется 60 лет самому известному одесскому клоуну, президенту Комедиады, одному из столпов театра «Маски» и «Маски-шоу» — Георгию Делиеву.

Георгий Делиев — режиссер, актер, художник, музыкант, сценарист, Народный артист Украины (2009г.), один из создателей и художественный руководитель комик-труппы «Маски».

Свою клоунскую карьеру Георгий начал в 1984 году в театре «Лицедеи» легендарного Вячеслава Полунина. Затем – стал участником коллектива «Маски», созданном при Одесской филармонии. В 1991 году первый снял полнометражный художественный фильм «Семь дней с русской красавицей» (режиссёр-постановщик, автор сценария и исполнитель главной роли). Начиная с 1991 года именно Делиев определяет успех «Маски-шоу» — он стал режиссёром-постановщиком, автором сценария и исполнителем главных ролей телекомедийной программы «Маски-шоу», на которой выросли поколения зрителей.

Георгий Делиев — не только комик, он снимается и в серьезном в кино. В его биографии более тридцати ролей в фильмах и сериалах. Получил премию кинофестиваля «Стожары — 2005» за лучшую мужскую роль в фильме «Настройщик» Киры Муратовой (2004г.). Исполнил роль Остапа Бендера в художественном фильме Ульрике Оттингер «Двенадцать стульев» (Германия). А минувшей осенью Делиева позвали на роль царя в новом украинском фильме.

Вместе с Борисом Барским снялся в кино «Одесский подкидыш» по пьесе Георгия Голубенко, а также выступил продюссером этого кинопроекта. Напомним, что задолго до экранизации»Подкидыш» с успехом шел на сцене театра «Маски».Георгий также обладатель многочисленных наград и званий, одно из самых знаковых — звание Академика Международной Академии трюка.

Одно из самых клоунских детищ Георгия Делиева — международный фестиваль мимов и клоунов «Комедиада». Каждый год на фестиваль съезжаются клоуны и мимы со всего мира. Фоторепортаж с Комедиады 2019.

Без преувеличения, Георгия Делиева можно назвать живой легендой комедии и одним из самых узнаваемых одесситов! Культурометр желает Георгию долгих лет жизни, искрометных проектов и ресурсов для их воплощения!