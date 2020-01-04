Рябошапка отправил подчиненных на место убийства в Каховке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 января определил группу прокуроров Офиса генпрокурора, которые на месте будут координировать работу следователей и прокуроров в рамках расследовании резонансного убийства жителя Каховки Херсконской области утром 1 января, к которому может быть причастен полицейский. Об этом говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что указанная группа прокуроров уже выехала на место преступления. Их задачей будет тщательное и объективное изучение всех версий произошедшего, состояния уголовного производства, а также принятие мер для установления всех причастных к убийству.

Напомним, 1 января в Каховке 29-летний мужчина застрелил из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. От полученных огнестрельных раненый потерпевший скончался. Злоумышленник, оказавшийся бывшим сотрудником милиции, был задержан, его арестовали на 60 суток. При этом во время перестрелки на месте присутствовал действующий сотрудник полиции, который стал основным свидетелем по убийству Чебукина.

4 января, в Каховке прошла акция протеста у полицейского участка из-за хода расследования дела об убийстве мужчины. После того, как местные жители встретились с руководством полиции, стихийный митинг не только не прекратился, но напротив, вырос. Люди приносили шины к зданию полиции, его забрасывали камнями, петардами и фейерверками.