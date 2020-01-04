Hа Буковине 12 автомобилей застряли в снегу на 8 часов

Спасатели эвакуировали водителей и пассажиров автомобилей. В Черновицкой области в результате ухудшения погодных условий 12 легковых автомобилей 5 января оказались в снежных сугробах в пределах населенного пункта Чуньков Заставновского района.

Как сообщили в Черновицкой ОГА, в результате снежной стихии на автодороге образовалась пробка протяженностью около двух километров. Снежные заносы местами достигали метровой высоты.

В пробке от 17.00 5 января находились 24 человека. Спасатели эвакуировали водителей и пассажиров автомобилей и расчистили два километра проезжей части дороги. Спецтехника отбуксировала все автомобили. По состоянию на 00.30 6 января на участке в пределах села Чунькова движение транспорта было полностью восстановлено.