В старейшем одесском храме горожане встретили Рождество

7 января, в честь праздника Рождества Христова, в православных и греко-католических храмах проходят службы.

Многие горожане в этот светлый день пришли в старейший одесский храм Рождества Христова, который находится на улице Пастера, 5. Об этом сообщает «Первый Городской».

Верующие зажгли свечи, исповедовались и молились. Как отмечают священнослужители, в этот день необходимо посещать церковь, приветствовать и прощать других. К обязательным пунктам празднования также относятся веселье и колядки.

«Не радоваться сегодня — это значит потерять смысл жизни, быть бездуховным. Не любить всех людей — это значит быть ветхозаветным человеком: ненавидеть, презирать и желать войны. Поэтому сегодня мы должны прощать и любить всех», — подчеркнул настоятель храма отец Виталий.