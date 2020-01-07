 
Информация к новости
  • Просмотров: 77
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В старейшем одесском храме горожане встретили Рождество

Категория: Новости / История и общество

В старейшем одесском храме горожане встретили Рождество

7 января, в честь праздника Рождества Христова, в православных и греко-католических храмах проходят службы.

Многие горожане в этот светлый день пришли в старейший одесский храм Рождества Христова, который находится на улице Пастера, 5. Об этом сообщает «Первый Городской».

Верующие зажгли свечи, исповедовались и молились. Как отмечают священнослужители, в этот день необходимо посещать церковь, приветствовать и прощать других. К обязательным пунктам празднования также относятся веселье и колядки.

 

«Не радоваться сегодня — это значит потерять смысл жизни, быть бездуховным. Не любить всех людей — это значит быть ветхозаветным человеком: ненавидеть, презирать и желать войны. Поэтому сегодня мы должны прощать и любить всех», — подчеркнул настоятель храма отец Виталий.

Источник: Одессит



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать