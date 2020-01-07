В результате ракетных ударов по американским аэробазам в Ираке погибло восемьдесят человек

Информированный источник Гвардейского корпуса исламской революции заявил, что в результате ракетных ударов IRGC по американской авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в результате ракетных ударов погибло более 80 американских военных и около 200 ранены. Об этом сообщает MehrNews.

"Согласно точным сообщениям наших источников в этой области, по меньшей мере 80 американских военных были убиты, еще около 200 ранены и немедленно были вывезены вертолетами с авиабазы", - сообщил информированный источник в Гвардейском корпусе исламской революции.

"Авиабаза Айн-Асада была стратегическим местом для США, которое использовалось для поддержки беспилотников", - добавляет источник.

"Несмотря на то, что американцы были в значительной готовности, их противовоздушная оборона не смогла реагировать", - отметил источник.

Пресс-секретарь премьер-министра Ирака заявил, что Иран предупредил Ирак перед нападением на силы США.

"Иран не уточнил точно целевые базы, заявив, что их атаки будут нацелены только на военное присутствие США в Ираке", - отметил пресс-секретарь.

В заявлении отмечается, что на данный момент Ирак не получил никакой информации о человеческих жертвах.

В заявлении также отмечается, что Ирак не принимает никаких нарушений своего суверенитета и агрессии и призывает не усиливать напряжение.

Напомним, Иран обстрелял две американские военные базы. Пентагон подтвердил обстрел. По американским военным в Ираке выпустили более десятка ракет.

Базы находятся в состоянии повышенной готовности. Америка подозревает, что Иран планирует атаку на силы США.