Василий Ломаченко назван лучшим боксером мира

Украинский боксер, житель Белгорода-Днестровского Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира в своем возрасте (среди 31-летних боксеров). Такой рейтинг опубликовал авторитетный спортивный портал ESPN, передает Трасса Е-95.

Журналисты издания составили рейтинг лучших боксеров в возрасте от 30 до 40+ лет.

Среди 31-летних боксеров Ломаченко опередил в рейтинге Тайсона Фьюри и Майки Гарсию.

Рейтинг лучших боксеров своего возраста:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)

34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)

37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)

38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)

39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)

40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версии WBO, WBA и WBC. Кроме того, по итогам 2019г. он признан лучшим боксером года по версии WBO, а его отец Анатолий Ломаченко – лучшим тренером.