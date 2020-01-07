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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Украину внесли в список стран, нарушающих интеллектуальную собственность

Категория: Новости / История и общество

Украину внесли в список стран, нарушающих интеллектуальную собственность

Украина попала в список стран, которые нарушают права интеллектуальной собственности и наносят ущерб экономическим интересам Евросоюза. Об этом говорится в годовом докладе Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах, передает "Еспресо".
В перечне Украину отнесли к странам второго приоритета. По количеству нарушений и их последствиям она уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза. По сравнению с предыдущим докладом, эти страны не имели прогресса или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств,
- говорится в документе.

В ЕС отмечают, что в Украине есть проблемы с законодательной защитой интеллектуального права, механизмами регистрации торговых марок, а также транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

При этом там отметили принятие Верховной Радой закона №2415 об организациях по коллективному менеджменту (Закон Украины "О эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав") в мае 2018 года.



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