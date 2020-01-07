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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Минкульт запустит бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка

Категория: Новости / Наука и образование

Минкульт запустит бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка

Министерство культуры, молодежи и спорта до 1 сентября обещает запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка. Об этом в Telegram сообщил министр Владимир Бородянский, передает УНИАН.

 

 

Учебные курсы будут сфокусированы на определенных категориях: тех, кто знает язык, но хочет улучшить; тех, кто не знает и планирует изучение "с нуля"; государственные служащие которые хотят усовершенствовать знания, и тому подобное,
– уточнил он.

 

Наопмним, что ранее Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о планах запустить в этом году телеканал для зрителей временно оккупированных территорий. По словам заместителя министра, цель создания такого телеканала - сделать так, чтобы проинформировать граждан на временно оккупированных территориях о том, что на самом деле происходит в Украине. 



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