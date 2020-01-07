Минкульт запустит бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка

Министерство культуры, молодежи и спорта до 1 сентября обещает запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка. Об этом в Telegram сообщил министр Владимир Бородянский, передает УНИАН.
Наопмним, что ранее Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о планах запустить в этом году телеканал для зрителей временно оккупированных территорий. По словам заместителя министра, цель создания такого телеканала - сделать так, чтобы проинформировать граждан на временно оккупированных территориях о том, что на самом деле происходит в Украине.