Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь

Наше Солнце позволило развиться жизни на Земле и поддерживает ее на протяжении почти 4 миллиардов лет. Логично предположить, что звезды, подобные ему, будут главными кандидатами при поиске потенциально обитаемых миров. Однако на самом деле это не так. Лучшими целями являются оранжевые карлики. Эти «звезды Златовласки» не слишком горячие, не слишком холодные и, прежде всего, не слишком активные.

В Млечном Пути проживает примерно в три раза больше оранжевых карликов, чем таких звезд, как наше Солнце. Около тысячи из них расположены в пределах 100 световых лет от нас. Оранжевые карлики живут от 15 до 45 миллиардов лет, а наше Солнце, которое сейчас находится уже на полпути своего жизненного цикла, 10 миллиардов лет, и его сравнительно высокая скорость эволюции очень скоро сделает Землю практически необитаемой.

Звезды солнечного типа не позволяют атмосфере планеты долго оставаться стабильной. Примерно через один-два миллиарда лет Земля окажется на более разогретом краю обитаемой зоны Солнца, так как оно постепенно будет становиться ярче и горячее. В результате наша планета начнет высыхать, теряя свою нынешнюю атмосферу и океаны.