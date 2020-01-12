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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Киану Ривз и Сильвестр Сталлоне номинированы на антипремию "Золотая малина"

Категория: Новости / Культура и искусство

Киану Ривз и Сильвестр Сталлоне номинированы на антипремию "Золотая малина"

Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров". Перечень опубликован на сайте награды.
Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года — за день до старта "Оскара". Так, среди фильмов в списке мюзикл "Кошки" и новый "Рэмбо", а также "Годзилла", "Хэллбой", "Стекло", "Фанатик" и др.
Среди худших актеров и актрис в номинантах значатся Киану Ривз, Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Макэвой, Джон Траволта, а также Меган Фокс, Деми Мур, Милла Йовович и Энн Хэтэуэй.

Перечень номинантов "Золотой малины" выглядит следующим образом:

Худший фильм

  • Годзилла: Король монстров
  • Зеровилль
  • Кошки
  • Море соблазна
  • Мэдея на похоронах
  • Призраки Шэрон Тэйт
  • Репродукция
  • Рэмбо: Последняя кровь
  • Стекло
  • Фанатик
  • Хеллбой

Худший актер

  • Джерард Батлер — Падение ангела
  • Мэттью Макконахи — Море соблазна
  • Джеймс Макэвой — Стекло
  • Киану Ривз — Репродукция
  • Сильвестр Сталлоне — Рэмбо: Последняя кровь
  • Джон Траволта — Фанатик
  • Джеймс Франко — Зеровилль
  • Дэвид Харбор — Хеллбой

Худшая актриса

  • Хилари Дафф — Призраки Шэрон Тэйт
  • Милла Йовович — Хеллбой
  • Деми Мур — Корпоративные животные
  • Тайлер Перри — Мэдея на похоронах
  • Ребел Уилсон — Мошенницы
  • Меган Фокс — Зеровилль
  • Энн Хэтэуэй — Мошенницы / Море соблазна
  • Франческа Хэйуорд — Кошки

Худший актер второго плана

  • Кайл Чандлер — Годзилла, Король монстров
  • Джеймс Корден — Кошки
  • Чарльз Дэнс — Годзилла, Король монстров
  • Оскар Хаэнада — Рэмбо: Последняя Кровь
  • Майкл Мэдсен — Торговля Краска
  • Серхио Перис-Менчета — Рэмбо: Последняя Кровь
  • Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "Джо")
  • Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "дядя Хитроу")
  • Сет Роген — Зеровилль
  • Брюс Уиллис — Стекло

Худшая актриса второго плана

  • Джессика Честейн — Люди Икс: Тёмный Феникс
  • Кэсси Дэвис — Мэдея на похоронах
  • Джуди Денч — Кошки
  • Лидия Херст — Призраки Шэрон Тейт
  • Саша Лейн — Хеллбой
  • Патрис — Мэдея на похоронах
  • Фенесса Пинеда — Рэмбо: Последняя Кровь
  • Ребел Уилсон — Кошки

Худший режиссер

  • Андреа Берлофф — Адская кухня
  • Эдриан Грюнберг — Рэмбо: Последняя кровь
  • Майкл Доэрти — Годзилла: Король монстров
  • Фред Дёрст — Фанатик
  • Нил Маршалл — Хеллбой
  • Дэниэл Фэррандс — Призраки Шэрон Тэйт
  • Джеймс Франко — Зеровилль
  • Ноа Хаули — Люси в небесах
  • Том Хупер — Кошки
  • М. Найт Шьямалан — Стекло

Худший сценарий

  • Адская кухня
  • Годзилла: Король монстров
  • Кошки
  • Люси в небесах
  • Призраки Шэрон Тэйт
  • Мэдея на похоронах
  • Рэмбо: Последняя кровь
  • Стекло
  • Хеллбой
  • Щегол

Худший ремейк или сиквел

  • Годзилла: Король монстров
  • Люди Икс: Тёмный Феникс
  • Падение ангела
  • Мэдея на похоронах
  • Рэмбо: Последняя кровь
  • Стекло
  • Хеллбой

Худший экранный дуэт

  • Два любых человека-кота / Кошки
  • Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки
  • Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль
  • Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров
  • Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой
  • Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна
  • Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах
  • Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь
  • Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается

Источник: 112



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