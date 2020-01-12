Киану Ривз и Сильвестр Сталлоне номинированы на антипремию "Золотая малина"

Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров". Перечень опубликован на сайте награды.
Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года — за день до старта "Оскара". Так, среди фильмов в списке мюзикл "Кошки" и новый "Рэмбо", а также "Годзилла", "Хэллбой", "Стекло", "Фанатик" и др.
Среди худших актеров и актрис в номинантах значатся Киану Ривз, Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Макэвой, Джон Траволта, а также Меган Фокс, Деми Мур, Милла Йовович и Энн Хэтэуэй.
Перечень номинантов "Золотой малины" выглядит следующим образом:
Худший фильм
- Годзилла: Король монстров
- Зеровилль
- Кошки
- Море соблазна
- Мэдея на похоронах
- Призраки Шэрон Тэйт
- Репродукция
- Рэмбо: Последняя кровь
- Стекло
- Фанатик
- Хеллбой
Худший актер
- Джерард Батлер — Падение ангела
- Мэттью Макконахи — Море соблазна
- Джеймс Макэвой — Стекло
- Киану Ривз — Репродукция
- Сильвестр Сталлоне — Рэмбо: Последняя кровь
- Джон Траволта — Фанатик
- Джеймс Франко — Зеровилль
- Дэвид Харбор — Хеллбой
Худшая актриса
- Хилари Дафф — Призраки Шэрон Тэйт
- Милла Йовович — Хеллбой
- Деми Мур — Корпоративные животные
- Тайлер Перри — Мэдея на похоронах
- Ребел Уилсон — Мошенницы
- Меган Фокс — Зеровилль
- Энн Хэтэуэй — Мошенницы / Море соблазна
- Франческа Хэйуорд — Кошки
Худший актер второго плана
- Кайл Чандлер — Годзилла, Король монстров
- Джеймс Корден — Кошки
- Чарльз Дэнс — Годзилла, Король монстров
- Оскар Хаэнада — Рэмбо: Последняя Кровь
- Майкл Мэдсен — Торговля Краска
- Серхио Перис-Менчета — Рэмбо: Последняя Кровь
- Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "Джо")
- Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "дядя Хитроу")
- Сет Роген — Зеровилль
- Брюс Уиллис — Стекло
Худшая актриса второго плана
- Джессика Честейн — Люди Икс: Тёмный Феникс
- Кэсси Дэвис — Мэдея на похоронах
- Джуди Денч — Кошки
- Лидия Херст — Призраки Шэрон Тейт
- Саша Лейн — Хеллбой
- Патрис — Мэдея на похоронах
- Фенесса Пинеда — Рэмбо: Последняя Кровь
- Ребел Уилсон — Кошки
Худший режиссер
- Андреа Берлофф — Адская кухня
- Эдриан Грюнберг — Рэмбо: Последняя кровь
- Майкл Доэрти — Годзилла: Король монстров
- Фред Дёрст — Фанатик
- Нил Маршалл — Хеллбой
- Дэниэл Фэррандс — Призраки Шэрон Тэйт
- Джеймс Франко — Зеровилль
- Ноа Хаули — Люси в небесах
- Том Хупер — Кошки
- М. Найт Шьямалан — Стекло
Худший сценарий
- Адская кухня
- Годзилла: Король монстров
- Кошки
- Люси в небесах
- Призраки Шэрон Тэйт
- Мэдея на похоронах
- Рэмбо: Последняя кровь
- Стекло
- Хеллбой
- Щегол
Худший ремейк или сиквел
- Годзилла: Король монстров
- Люди Икс: Тёмный Феникс
- Падение ангела
- Мэдея на похоронах
- Рэмбо: Последняя кровь
- Стекло
- Хеллбой
Худший экранный дуэт
- Два любых человека-кота / Кошки
- Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки
- Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль
- Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров
- Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой
- Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна
- Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах
- Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь
- Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается