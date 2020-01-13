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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Юные одесские фигуристы триумфально выступили в Польше

Категория: Новости / Спорт

Юные одесские фигуристы триумфально выступили в Польше

Воспитанники одесской СДЮШОР «Льдинка» удачно выступили на турнире по фигурному катанию «Mentor Torun Cup» в польском городе Торунь.

Пара в составе Елизаветы Семёновой и Ивана Качура (тренер – Алена Каламурза), выступавшая в категории до 13 лет, завоевала золото.
В категории от 10 до 17 лет серебро получили Ирина Подгайная и Михаил Сандул (тренер – Елена Онищенко), а в категории 12-16 лет серебряную медаль завоевала Вера Щерблюк, которую тренирует Георгий Старков.

Источник: ТАЙМЕР



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