В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин

Около 8 утра во вторник, 14 января, в Одесской области вооруженные бандиты ограбили ювелирный магазин. Как стало известно, преступление произошло в городе Татарбунары. Трое неизвестных в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая работникам пистолетом, забрали золотые украшения.

После этого они скрылись на автомобиле "Ауди" темно-зеленого цвета, уехав в направлении соседней Сараты. По данным портала, в связи с происшествием в городе введены в действие планы "Перехват" и "Сирена". Официальных комментариев от полиции относительно произошедшего нет.

Планы "Перехват" и "Сирена" вводятся для сбора личного состава при чрезвычайных ситуациях, когда нужны определенные оперативные меры по поиску и задержанию особо опасных преступников. При введении "Перехвата" и "Сирены" создается оперативная группа, координирующая все действия в зоне поиска. Каждый участник планов занимает заранее определенную в плане позицию или работает по заранее определенному маршруту патрулирования.