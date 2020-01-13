 
Информация к новости
  • Просмотров: 30
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Запорожье зацвели весенние цветы

Категория: Новости

В Запорожье зацвели весенние цветы

В запорожском ботаническом саду зацвел жасмин голоцветковый и калина. Обычно, цветение начинается ближе к марту. В этом году высокая температура воздуха привела к раннему цветению.
Редкие цветы появились на кусте при входе в ботаническом саду. А еще один куст, который растет в коридоре одной из теплиц, полностью покрылся цветом.  
Напомним, что в конце декабря в ботаническом саду зацвела фиалка. Как отметили сами сотрудники ботсада, что из-за плюсовой температуры, растения скорее всего перепутали времена года.  В конце октября 2019 года в ботсаду цвели хризантемы.  


Источник: ЛЕНТА



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать