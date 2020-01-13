В Запорожье зацвели весенние цветы

В запорожском ботаническом саду зацвел жасмин голоцветковый и калина. Обычно, цветение начинается ближе к марту. В этом году высокая температура воздуха привела к раннему цветению.

Редкие цветы появились на кусте при входе в ботаническом саду. А еще один куст, который растет в коридоре одной из теплиц, полностью покрылся цветом.

Напомним, что в конце декабря в ботаническом саду зацвела фиалка. Как отметили сами сотрудники ботсада, что из-за плюсовой температуры, растения скорее всего перепутали времена года. В конце октября 2019 года в ботсаду цвели хризантемы.