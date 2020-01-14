Банк Порошенко сохранял 247 миллионов окружения Януковича – ОГП

уд наложил арест на 247 млн ​​грн, принадлежавших окружению президента беглеца Виктора Януковича, и передал их в управление АРМА.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

"13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн ​​грн, принадлежавших ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк".

16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ПАО "Международный Инвестиционный Банк" перечислить средства на счета АРМА".

Отмечается, что указанные активы арестовали в рамках производства относительно окружения Януковича.

В ОГП пишут, что изучается законность нахождения средств ПАО "Всеукраинский Банк Развития" (окружение Януковича) на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк" (банка Порошенко) и устанавливаются причастные к этому решению.

Владельцем Международного инвестиционного банка является 5-й президент Петр Порошенко.

17 января офис генпрокурора обратился к АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста и их передачу в управление АРМА.