В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью

В Сети показали щенка с салатовой шерстью. Животное родилось в США вместе с семью другими щенками. Об этом сообщает WLOS.

Необычный пес появился на свет в американском городе Кантон. При рождении его шерсть имела ярко-зеленый окрас. Хозяйка щенка испугалась и отнесла животное к ветеринару.

Врач объяснил, что шерсть собаки приобрела необычный оттенок из-за избытка желчи в содержимом кишечника эмбриона. Со временем шерсть собаки приобретет нормальный цвет.

Хозяйка щенка отмечает, что после рождения он был зеленый, поэтому его назвали Халк. Сейчас шерсть пса уже желтая.