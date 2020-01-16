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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

В США родился щенок с ярко-зеленой шерстью

В Сети показали щенка с салатовой шерстью. Животное родилось в США вместе с семью другими щенками. Об этом сообщает WLOS.

Необычный пес появился на свет в американском городе Кантон. При рождении его шерсть имела ярко-зеленый окрас. Хозяйка щенка испугалась и отнесла животное к ветеринару.

Врач объяснил, что шерсть собаки приобрела необычный оттенок из-за избытка желчи в содержимом кишечника эмбриона. Со временем шерсть собаки приобретет нормальный цвет.

Хозяйка щенка отмечает, что после рождения он был зеленый, поэтому его назвали Халк. Сейчас шерсть пса уже желтая.


Источник: Корреспондент.net



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