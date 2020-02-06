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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Сердючка примет участие в финале Нацотбора на Евровидение

Категория: Новости / Культура и искусство

Сердючка примет участие в финале Нацотбора на Евровидение

Стала известна первая тройка финалистов украинского нацотбора на Евровидение. В следующий этап прошли KRUТЬ и JERRY HEIL. А вот второе место группы GO-A стало небольшой неожиданностью. Им прочили им лишь четвертое место.
Креативный продюсер Денис Путинцев успех KRUТЬ объяснил так:

"Она подкупила зрителей и членов жюри своей искренностью и историей о том, что мама собирала ей деньги на свадьбу, но потратила все на ее выступление. Наши люди такое любят, поэтому и поставили высший бал - 8".

Отчасти объяснить этот успех можно еще и тем, что Андрей Данилко, комментируя ее выступление, особенно выделил эту девочку и люди прислушались к мнению звезды.
Доверием к мнению Данилко можно объяснить и 7 баллов от зрителей группе GO-A. Уж очень он их нахваливал, обсуждая их выступление. Кроме этого, их песня прозвучала как сельская-застольная – именно так в селах поют старушки и люди, которым такое исполнение близко, отдали им свои голоса. Хотя, по сути, номер группы GO-A это украинский вариант российского проекта "Бурановские бабушки", который в 2012 году выступал на Евровидении и занял второе место.
А вот третье место JERRY HEIL в Нацотборе еще не поражение в общем зачете. По мнению Дениса Путинцева, все еще может измениться.
"На мой взгляд в финале основная борьба развернется именно между KRUТЬ и JERRY HEIL. Среди участников второго полуфинала я не вижу им конкурента, разве что KHAYAT. Все будет зависеть от того, какой будет у него номер. А вот проблема JERRY HEIL, как раз в том, что она пока не готова к живым выступлениям. Она хороший YouTube-артист и автор, а вот качество выступления можно будет подтянуть к финалу, который пройдет через две недели".

Однако всех трех победителей этого полуфинала, как и участников следующего, объединяет то, что никто из них не зажигает на сцене, как это сделала в свое время Сердючка. А Андрей Данилко, кстати, намекнул на то, что в финале может и выйдет на сцену, чтобы показать всем, как нужно работать с залом. Складывается такое впечатление, что Верка Сердючка не прочь попробовать свои силы на Евровидении во второй раз. Тем более, что в шоу-бизовых кулуарах, полушутя, уже неоднократно говорилось о том, что в Нидерланды на конкурс нужно отправить Верку с Make it rain champagne. Сам же Данилко по этому поводу отшучивается:
"Зачем еще раз привозить Евровидение в Украину?"


Источник: ВЕСТИ



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