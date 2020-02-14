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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Зеленский обсудил с Путиным подготовку к следующей встрече в "нормандском формате" 

Категория: Новости / Политика

Зеленский обсудил с Путиным подготовку к следующей встрече в "нормандском формате" 

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНИАН.

Отмечается, что стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки».

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске в целях реализации достигнутых договоренностей,
– говорится в сообщении.

Напомним, что 11 февраля Зеленский обсудил с канцлером Германии Меркель новые участки разведения сил на Донбассе и сохранение санкций. 



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