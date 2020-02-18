Одесса: неделя за неделей

«Лучше гор могут быть только горы…»
В четверг, 20 февраля, альп-клуб «Одесса» приглашает на встречу с ведущими спортсменами Украины – «Альпинизм: горы и люди». Вы узнаете все о знаковых вершинах, сложно ли взойти на Эверест, действительно ли друзья познаются в горах, как заниматься альпинизмом и скалолазанием, живя в Одессе, и много другой полезной информации.
Рассказывать обо всех тонкостях современного альпинизма будут:
Мстислав Горбенко – первый в Одессе восходитель на Эверест и К2, «Снежный барс», заслуженный мастер спорта;
Вадим Леонтьев – инструктор альпинизма, горный гид, восходитель на пять из 14 «восьмитысячников», мастер спорта;
Александр Крамаренко – кандидат в мастера спорта, инструктор по альпинизму и горным лыжам, горный гид;
Игорь Тягун – инструктор скалолазания.
Встреча пройдет в Impact Hub Odessa, зал «Мадрид» (ул. Греческая, 1).
Вход бесплатный.
Регистрация обязательна: https://forms.gle/s6pJW11QTBeLab6f8
Начало – в 18.30.
Настроение – дождь
В четверг, 20 февраля, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится презентация второго сборника стихов члена Конгресса литераторов Украины, финалиста украинских и международных фестивалей Владиславы Ильинской – «Анекдоты о дожде».
Стихи писать Влада начала с шести лет. Тогда же они были впервые опубликованы в газете «Вечерняя Одесса». Училась на филологическом факультете ОНУ им. И.И. Мечникова.
В. Ильинская – автор поэтического сборника «Игры разума». Участник литературной студии «Зеленая лампа» при Всемирном клубе одесситов. Предисловие ко второму сборнику Влады написал известный писатель Виктор Ерофеев: «Рисуй, Влада, рисуй... Я давно уже не писал предисловий, не стал бы писать и это, если бы не увидел в этих стихах отлетающую душу нашего времени...».
Начало – в 17 часов.
«Давайте восклицать!»
А в клубе 4City (Канатная, 27/1) в пятницу, 21 февраля, состоится вечер бардовской песни «Музыка для души».
На вечере прозвучат песни В. Высоцкого, Ю. Визбора, В. Берковского, Б. Окуджавы, С. Никитина, Ю. Кима, Е. Клячкина.
Бардовская песня – это голос личности, живая песня. Она не служит для развлечения, ее нельзя слушать между делом. За каждой песней этих авторов всегда стоят чувство, смысл, душа...
В концерте примет участие камерный оркестр «Гармония». Исполнители:
Николай Карабаджак – гитара, Максим Крисань – скрипка, Леся Карабаджак – вокал, Оксана Горожанкина – вокал.
Начало – в 19 часов.
Регистрация: https://forms.gle/AC423DYqQgruqT6m7
Время назад
В пятницу, 21 февраля, Всемирный клуб одесситов (ул. Маразлиевская,7) приглашает на творческий вечер известного одесского барда Алексея Семенищева «Магнитофонное время». Уже в самом названии угадывается тема вечера. Это тот звуковой материал, который записывался на магнитные ленты счастливых обладателей магнитофонов в 1970, 1980 и 1990-е годы, без возможности услышать его из официальных источников. Этой записью можно было поделиться с друзьями. Магнитофонные записи, наряду с виниловыми грампластинками, составляли домашние фонотеки советских людей и в немалой степени формировали эстетические вкусы и взгляды.
На вечере будут звучать песни и стихи Александра Галича, Давида Самойлова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Александра Городницкого, Бориса Вахнюка.
Начало – в 18 часов.
Вход – благотворительный взнос.
Забытые имена
В субботу, 22 февраля, в помещении Одесской областной универсальной библиотеки им. М. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51) состоится лекция историка Павла Майбороды, посвященная сталинскому «Большому террору» – массовым репрессиям, развернувшимся в СССР в 1937-1938 гг.
Особое внимание будет уделено деятельности органов НКВД в Одессе.
Речь также пойдёт о судьбах двух забытых историков – Владимира Соломоновича Рейжевского и Феохария Григорьевича Феохариди. Оба они происходили из состоятельных до революции 1917 года семей, занимавшихся торговлей. Получив хорошее образование, оба пытались занять своё место в среде новой, «красной» интеллигенции. Но сначала реалии послереволюционной действительности, а потом и массовые репрессии оборвали их творческую траекторию.
Начало – в 14 часов.
Вход свободный.
Теплые встречи
В субботу, 22 февраля, в Греческом зале Украинского академического музыкально-драматического театра им. В. Василько (ул. Пастера. 15) состоится презентация книги Владимира Тихого и Валерия Пузыко «Наши котики. Блиндаж».
Событие состоится в рамках проекта «Теплые встречи в Греческом зале». Модератор мероприятия – Светлана Бондарь.
Начало – в 16 часов.
Вход свободный.
Памяти Анны
В субботу, 22 февраля, в гостиной театра «На Чайной» (ул. Маразлиевская, 34а) пройдет моноспектакль памяти Анны Яблонской «Я категорически против, чтобы меня прекращали любить».
Зрители услышат стихотворения, прозу и монологи из пьес безвременно ушедшей и безмерно талантливой одесситки – Анны Яблонской.
Исполнительница – Алла Нестерова.
Начало – в 16 часов.
Вход свободный. Free donation.
И вечная весна
В воскресенье, 23 февраля, в Одесском доме-музее им. Н.К. Рериха (ул. Большая Арнаутская, 47) пройдёт очередная авторская программа члена Южнорусского союза писателей Вероники Коваль из цикла «Дневные звёзды».
Новая программа перенесёт слушателей в Италию XV века. Флоренция дала миру созвездие гениев в литературе и живописи. Одним из величайших художников, произведения которого стоят в ряду мировых шедевров, был Сандро Боттичелли. В картине «Весна» и многих других своих работах живописец запечатлел первую красавицу Флоренции Симонетту Веспуччи. Его возвышенная любовь к Симонетте обросла легендами…
Свою версию этой тайной любви предложила Вероника Коваль в рассказе «Вечная весна». Его прочтёт мастер художественного слова, лауреат литературных премий Елена Куклова.
В программе также участвуют:
– Оксана Балаескул (вокал),
– Ярослава Тарасюк (скрипка),
– Екатерина Еремеева (концертмейстер).
Начало – в 14 часов.
Вход свободный.
Строки, сложенные в ряд
В воскресенье, 23 февраля, в музыкальном клубе More Music Club (ул. Пушкинская, 75) состоится презентация новой книги Евгения Сои. Евгений Соя – поэт и путешественник, один из первых и ярких представителей новой поэтической волны.
Зрителей ждет новая программа и новые стихи.
Начало – в 19 часов.
В тиши музейных залов
Каждое последнее воскресенье месяца в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) – день свободного посещения.
В воскресенье, 23 февраля, с 10.30 до 17.30 можно будет интересно отдохнуть, пообщаться с сотрудниками музея, познакомиться с основной экспозицией и текущей выставкой. Каждые полчаса вас ждут экскурсии по музею.
Вход свободный.
«Колокольчик ветреной земли»
В среду, 26 февраля, Гостиная «Дилижанс», Южнорусский союз писателей и Одесский литературно-мемориальный музей А.С. Пушкина (ул. Пушкинская, 13) приглашают на февральскую встречу-остановку « Я – колокольчик ветреной земли…», посвящённую творчеству поэта Роальда Мандельштама.
В 50-е годы ХХ века по Ленинграду ходили легенды об одиноком поэте – обитателе ночного города, сочинителе несовременных и несвоевременных стихов, читающем их белыми ночами друзьям, художникам и поэтам, таким же отверженным, как он. По странной прихоти судьбы одинокий поэт был однофамильцем одного из великих русских поэтов ХХ века, погибшего в сталинских лагерях.
Трагична и печальна судьба его однофамильца – война, блокада, эвакуация, удушье сталинского режима, нищета, изоляция, обречённость. И непозволительная, немыслимая для того времени свобода.
Он прожил всего 29 лет. Умер, не увидев в публикации ни единой своей строчки. Первая посмертная книга Роальда Мандельштама – «Избранное» – вышла в Иерусалиме в 1982 году.
Автор сценария и ведущая – Людмила Шарга.
Мелодекламация в записи Ильи Змеева.
Начало – в 15.00.
Вход свободный.