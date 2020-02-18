Одесса: неделя за неделей

«Лучше гор могут быть только горы…»

В четверг, 20 февраля, альп-клуб «Одесса» приглашает на встречу с ведущими спортсменами Украины – «Альпинизм: горы и люди». Вы узнаете все о знаковых вершинах, сложно ли взойти на Эверест, действительно ли друзья познаются в горах, как заниматься альпинизмом и скалолазанием, живя в Одессе, и много другой полезной информации.

Рассказывать обо всех тонкостях современного альпинизма будут:

Мстислав Горбенко – первый в Одессе восходитель на Эверест и К2, «Снежный барс», заслуженный мастер спорта;

Вадим Леонтьев – инструктор альпинизма, горный гид, восходитель на пять из 14 «восьмитысячников», мастер спорта;

Александр Крамаренко – кандидат в мастера спорта, инструктор по альпинизму и горным лыжам, горный гид;

Игорь Тягун – инструктор скалолазания.

Встреча пройдет в Impact Hub Odessa, зал «Мадрид» (ул. Греческая, 1).

Вход бесплатный.

Регистрация обязательна: https://forms.gle/s6pJW11QTBeLab6f8

Начало – в 18.30.

Настроение – дождь

В четверг, 20 февраля, во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7) состоится презентация второго сборника стихов члена Конгресса литераторов Украины, финалиста украинских и международных фестивалей Владиславы Ильинской – «Анекдоты о дожде».

Стихи писать Влада начала с шести лет. Тогда же они были впервые опубликованы в газете «Вечерняя Одесса». Училась на филологическом факультете ОНУ им. И.И. Мечникова.

В. Ильинская – автор поэтического сборника «Игры разума». Участник литературной студии «Зеленая лампа» при Всемирном клубе одесситов. Предисловие ко второму сборнику Влады написал известный писатель Виктор Ерофеев: «Рисуй, Влада, рисуй... Я давно уже не писал предисловий, не стал бы писать и это, если бы не увидел в этих стихах отлетающую душу нашего времени...».

Начало – в 17 часов.

«Давайте восклицать!»

А в клубе 4City (Канатная, 27/1) в пятницу, 21 февраля, состоится вечер бардовской песни «Музыка для души».

На вечере прозвучат песни В. Высоцкого, Ю. Визбора, В. Берковского, Б. Окуджавы, С. Никитина, Ю. Кима, Е. Клячкина.

Бардовская песня – это голос личности, живая песня. Она не служит для развлечения, ее нельзя слушать между делом. За каждой песней этих авторов всегда стоят чувство, смысл, душа...

В концерте примет участие камерный оркестр «Гармония». Исполнители:

Николай Карабаджак – гитара, Максим Крисань – скрипка, Леся Карабаджак – вокал, Оксана Горожанкина – вокал.

Начало – в 19 часов.

Регистрация: https://forms.gle/AC423DYqQgruqT6m7

Время назад

В пятницу, 21 февраля, Всемирный клуб одесситов (ул. Маразлиевская,7) приглашает на творческий вечер известного одесского барда Алексея Семенищева «Магнитофонное время». Уже в самом названии угадывается тема вечера. Это тот звуковой материал, который записывался на магнитные ленты счастливых обладателей магнитофонов в 1970, 1980 и 1990-е годы, без возможности услышать его из официальных источников. Этой записью можно было поделиться с друзьями. Магнитофонные записи, наряду с виниловыми грампластинками, составляли домашние фонотеки советских людей и в немалой степени формировали эстетические вкусы и взгляды.

На вечере будут звучать песни и стихи Александра Галича, Давида Самойлова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Александра Городницкого, Бориса Вахнюка.

Начало – в 18 часов.

Вход – благотворительный взнос.

Забытые имена

В субботу, 22 февраля, в помещении Одесской областной универсальной библиотеки им. М. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51) состоится лекция историка Павла Майбороды, посвященная сталинскому «Большому террору» – массовым репрессиям, развернувшимся в СССР в 1937-1938 гг.

Особое внимание будет уделено деятельности органов НКВД в Одессе.

Речь также пойдёт о судьбах двух забытых историков – Владимира Соломоновича Рейжевского и Феохария Григорьевича Феохариди. Оба они происходили из состоятельных до революции 1917 года семей, занимавшихся торговлей. Получив хорошее образование, оба пытались занять своё место в среде новой, «красной» интеллигенции. Но сначала реалии послереволюционной действительности, а потом и массовые репрессии оборвали их творческую траекторию.

Начало – в 14 часов.

Вход свободный.

Теплые встречи

В субботу, 22 февраля, в Греческом зале Украинского академического музыкально-драматического театра им. В. Василько (ул. Пастера. 15) состоится презентация книги Владимира Тихого и Валерия Пузыко «Наши котики. Блиндаж».

Событие состоится в рамках проекта «Теплые встречи в Греческом зале». Модератор мероприятия – Светлана Бондарь.

Начало – в 16 часов.

Вход свободный.

Памяти Анны

В субботу, 22 февраля, в гостиной театра «На Чайной» (ул. Маразлиевская, 34а) пройдет моноспектакль памяти Анны Яблонской «Я категорически против, чтобы меня прекращали любить».

Зрители услышат стихотворения, прозу и монологи из пьес безвременно ушедшей и безмерно талантливой одесситки – Анны Яблонской.

Исполнительница – Алла Нестерова.

Начало – в 16 часов.

Вход свободный. Free donation.

И вечная весна

В воскресенье, 23 февраля, в Одесском доме-музее им. Н.К. Рериха (ул. Большая Арнаутская, 47) пройдёт очередная авторская программа члена Южнорусского союза писателей Вероники Коваль из цикла «Дневные звёзды».

Новая программа перенесёт слушателей в Италию XV века. Флоренция дала миру созвездие гениев в литературе и живописи. Одним из величайших художников, произведения которого стоят в ряду мировых шедевров, был Сандро Боттичелли. В картине «Весна» и многих других своих работах живописец запечатлел первую красавицу Флоренции Симонетту Веспуччи. Его возвышенная любовь к Симонетте обросла легендами…

Свою версию этой тайной любви предложила Вероника Коваль в рассказе «Вечная весна». Его прочтёт мастер художественного слова, лауреат литературных премий Елена Куклова.

В программе также участвуют:

– Оксана Балаескул (вокал),

– Ярослава Тарасюк (скрипка),

– Екатерина Еремеева (концертмейстер).

Начало – в 14 часов.

Вход свободный.

Строки, сложенные в ряд

В воскресенье, 23 февраля, в музыкальном клубе More Music Club (ул. Пушкинская, 75) состоится презентация новой книги Евгения Сои. Евгений Соя – поэт и путешественник, один из первых и ярких представителей новой поэтической волны.

Зрителей ждет новая программа и новые стихи.

Начало – в 19 часов.

В тиши музейных залов

Каждое последнее воскресенье месяца в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) – день свободного посещения.

В воскресенье, 23 февраля, с 10.30 до 17.30 можно будет интересно отдохнуть, пообщаться с сотрудниками музея, познакомиться с основной экспозицией и текущей выставкой. Каждые полчаса вас ждут экскурсии по музею.

Вход свободный.

«Колокольчик ветреной земли»

В среду, 26 февраля, Гостиная «Дилижанс», Южнорусский союз писателей и Одесский литературно-мемориальный музей А.С. Пушкина (ул. Пушкинская, 13) приглашают на февральскую встречу-остановку « Я – колокольчик ветреной земли…», посвящённую творчеству поэта Роальда Мандельштама.

В 50-е годы ХХ века по Ленинграду ходили легенды об одиноком поэте – обитателе ночного города, сочинителе несовременных и несвоевременных стихов, читающем их белыми ночами друзьям, художникам и поэтам, таким же отверженным, как он. По странной прихоти судьбы одинокий поэт был однофамильцем одного из великих русских поэтов ХХ века, погибшего в сталинских лагерях.

Трагична и печальна судьба его однофамильца – война, блокада, эвакуация, удушье сталинского режима, нищета, изоляция, обречённость. И непозволительная, немыслимая для того времени свобода.

Он прожил всего 29 лет. Умер, не увидев в публикации ни единой своей строчки. Первая посмертная книга Роальда Мандельштама – «Избранное» – вышла в Иерусалиме в 1982 году.

Автор сценария и ведущая – Людмила Шарга.

Мелодекламация в записи Ильи Змеева.

Начало – в 15.00.

Вход свободный.