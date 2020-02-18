В Одесском союзе журналистов отметили международный день родного языка

В Одесском региональном отделении Национального союза журналистов отметили международный день родного языка и юбилей всеукраинского конкурса «Украинский язык - язык объединения».

Как отметил глава Одесского регионального отделения НСЖУ Юрий Работин, за прошедшие 20 лет сделано немало работы по популяризации родного языка. Так, по инициативе и при активном участие Одесского союза журналистов, изданы десятки книг на украинском языке, востребованных по всей стране.

– Сегодня международный день родного языка, а значит и день украинского языка, и мы все с гордостью отмечаем этот праздник. За 20 лет издано много самых разных книг на родном языке, и все они пользуются популярностью, их читают по всей стране, их предлагают для изучения в школе. Скажу также, что нами проделана огромная работа по популяризации национального конкурса «Украинский язык - язык объединения». Конкурс развивается, к нему присоединяются все больше людей, я и горд, что в этом есть наша заслуга, – отметил председатель Одесского регионального отделения НСЖУ Юрий Работин.

Его поддержал известный украинский поэт, прозаик, издатель Анатолий Глущак.

– Сегодня международный день родного языка. А это значит – польского, гагаузского, русского, английского, французского, украинского и многих, многих других. И мы принимаем на конкурс «Украинский язык - язык объединения» всякую работу из любого уголка мира, если она направлена на то, чтобы еще раз доказать, что украинский язык объединяет. Одесса – многонациональный город, также и в Украине проживают представители более 130 национальностей. Одесса, также, как государство придерживается принципа толерантности, ведь наш город многоязычен, здесь смешались сотни национальностей. Не будем забывать, что первая газета в Одессе вышла на французском языке. Но не будем забывать также и о том, что нас украинский язык сегодня объединяет всех нас, – подчеркнул Анатолий Глущак.

Профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой украиноведения Валерия Цубенко напомнила, что 9 ноября в стране отмечается День украинской письменности и языка, и этот и сегодняшний праздники неразрывно связаны. Он отметила, что за время своего существования, а это почти 21 год, национальный конкурс «Украинский язык - язык объединения» очень вырос, диапазон его участников, как географический, так и наминационный, значительно расширился. Появились новые темы, рубрики, сегодня на конкурс принимают не только работы писателей, журналистов, но и представителей других творческих профессий, а также студентов и школьников. Работы на конкурс приходят со всех регионов Украины, и из-за границы, и с каждым годом их становится все больше.

– Мы продолжаем свою работу и не устаем совершенствовать конкурс, кроме культурно- практических мероприятий, проводим выездные заседания, и это дает нам возможность познакомиться со многими нашими будущими авторами. Мы должны помнить, что язык – это история, это душа народа, и относится к родному языку бережно и с уважением, – заключила Валерия Цубенко. Собравшихся поздравил с праздником глава Одесского дипломатического клуба Анатолий Попов. Он отметил, что дипломатический корпус Одессы поддерживает ставший уже традиционным конкурс и гордится тем, что центром проведения конкурса является именно Одесса.

Праздник состоялся.