За антитуберкулезную петицию к Зеленскому нужны еще 6 тысяч голосов

На сайте Президента Украины продолжается сбор голосов в поддержку публичного обращения («петиции») украинских граждан с просьбой не допустить закрытия в стране с начала апреля противотуберкулезных учреждений, что спланировали в Минздраве.

О крайней опасности затеваемой реформы ранее предостерегла в «открытом письме» группа руководителей противотуберкулезных учреждений, подписавших заявление «Про епідемічну безпеку з туберкульозу в Україні». Но чиновники КМУ никак не отреагировали, и противники ликвидации этих учреждений, чтобы быть «почутими», теперь пытаются привлечь внимание главы государства, как «гаранта Конституции».

Необходимость сохранить противотуберкулезные учреждения в петиции обоснована следующим:



БО «Українці проти туберкульозу» підтримує відкритий лист керівників протитуберкульозних закладів регіонів України «Про епідемічну безпеку з туберкульозу в Україні» та зазначає, що:

Україна стає токсичною для країн Європи, тому що наша країна на другому місці у світі за поширеністю туберкульозу з широкою лікарською стійкістю і входить до десяти країн світу з найвищим показником мультирезистентного туберкульозу.

Щодня від цієї хвороби, тільки за офіційною статистикою, в Україні помирають 10 наших співвітчизників!....



Чтобы рассмотрение этой петиции президентом стала обязательным, нужно, чтобы до 24 марта в её поддержку на сайте проголосовали ещё около 6 тысяч граждан Украины.