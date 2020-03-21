Увеличилось количество отказов в пропуске украинцев в Беларусь

В последнее время пограничниками Украины фиксируется увеличение количества случаев отказа в пропуске граждан Украины на территорию Республики Беларусь. Как отмечают сами путешественники, причиной отказа является "неподтвержденная цель поездки", сообщает пресс–служба ГПСУ.

По информации пограничной службы, в течение недели на территорию соседнего государства не смогли попасть более 300 украинцев, которые направлялись через действующие пункты пропуска. Поэтому в службе просят граждан учесть указанную информацию при планировании путешествий с целью экономии личных времени и денежных средств. И отмечают, что в зарубежные путешествия отправляться только в случае крайней необходимости.

Напоминаем, что с 16 марта года согласно решениям СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19, на государственной границе Украины введено ограничение пропускных операций и временно закрыты некоторые пункты пропуска (контроля).

Отметим, что Беларусь, в отличие от всех соседних стран, не стала закрывать свои границы и вводить карантин в учебных заведениях. По данным Worldometer, количество заразившихся в Белоруссии составляет 81 человек. При этом, 22 вылечились.