Как это было в Одессе

Фальшивомонетчики

Попытки вырастить у себя в огороде денежное дерево и собрать с него урожай на будущую безбедную жизнь предпринимались преступниками даже в самые благополучные годы, когда и власть была сильна, и граждане вполне бдительны. Что уж говорить о временах революционной неразберихи, порождавшей хаос практически во всех сферах жизни.

В прошлых публикациях мы рассказывали, как в 1923 году оперативниками Одесского губернского уголовного розыска было раскрыто и ликвидировано хорошо организованное широкомасштабное производство фальшивых денег. В разветвленной сети, базировавшейся в Одессе и Николаеве, имелись свои рабочие, литографисты, резчики, заведующие складами, распространители, контролеры.

Но это дело примечательное участием в нем известного мастера-гравера Бродского было далеко не единственным в цепи других попыток нажиться на изготовлении фальшивок.

Особой популярностью у преступников пользовались почему-то купюры пятидесятирублевого достоинства.

«Разменяйте миллиончик по пятьдесят!»

Газетные полосы Одессы 1923 года так и пестрят криминальными историями на любой вкус. «Ужасы жизни» сменяются «удивительными квартирными кражами», «загадочные самоубийства» – столь же «загадочными убийствами». Особое место занимают валютчики и фальшивомонетчики.

– Достаточно просмотреть одну из многочисленных издаваемых в Одессе газет 1923 года, чтобы убедиться в том, сколько преступников и бандитов «подняли голову» в то неспокойное время, – рассказывает заместитель директора – хранитель фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области Юрий Пучков. – Все они спешили «выловить рыбку в мутной воде» и попадались «на горячем». Их место занимали следующие, уверенные в том, что им-то обязательно повезет. Но правоохранительные органы не сидели сложа руки.

Так, в одесском Вечернем выпуске «Известий» за 4 июня 1923 г. в разделе «Происшествия» появляется короткая заметка под красноречивым названием «Фальшивомонетчики». В заметке сообщается, что «прошлой ночью в бывших казачьих казармах найдено два литографских камня для печатания фальшивых дензнаков 1923 года пятидесятирублевого достоинства. Розыск фальшивомонетчиков производится».

Судя по тому, что дело не получило развития в последующих выпусках газеты, розыск не дал особых результатов.

Фальшивомонетчикам, припрятавшим печатный станок в Бурлачьей Балке, повезло меньше. О чем и сообщается в статье «Дело о фальшивомонетчиках» Вечернего выпуска «Известий» за май 1923 г.

«В прошлом году губрозыском были обнаружены в деревне Бурлачья Балка в усадьбе бывшего городового Федора Усенко зарытыми в землю части печатного станка, а также литографские камни и другие принадлежности фабрики фальшивых денег. В ходе следствия были найдены нити, ведущие к другим участникам банды фальшивомонетчиков, которых, однако, задержать до сих пор не удалось. На скамье подсудимых очутились лишь двое из участников этих преступлений. Петр Сидоров, который признал, что он состоял на фабрике фальшивых денег рабочим и «вертел колесо машины», а также Федор Усенко, который отрицает свое участие в качестве компаньона фабрики. Дело началось слушанием в воскресенье, 27 мая, в уголовном отделении губсуда».

Через некоторое время «Известия» вновь возвращаются к нашумевшей истории. Гражданам сообщается о том, что в ходе следственных мероприятий было установлено, что Петр Сидоров и Федор Усенко действительно являлись лишь простыми исполнителями в «фабрике фальшивых денег». И Петр Сидоров, и Федор Усенко показали на допросе, что настоящие организаторы подпольного производства скрылись в неизвестном направлении. И были это Степанов, Мельниченко, Малчехлебов, а также Колька Зуб, приговоренные в свое время ОГЧК к расстрелу. Петр Сидоров сознался, что Степанов его давнишний приятель. Зная, что Сидоров нуждается в деньгах, Степанов предложил ему работу на машинке, собственником которой являлся Малчехлебов. Специалистом по печатанию водяных знаков на купюрах в этой компании был Мельниченко. Саму «фабрику» устроили в усадьбе Усенко, он же выполнял функции охранника, благо был хорошо знаком с этой деятельностью. Полученные купюры достоинством в 10000 рублей сбывали Островский, Колька Зуб и другие.

«Суд признал дело доказанным и приговорил обвиняемых Петра Сидорова и Федора Усенко к высшей мере наказания. Но принимая во внимание смягчающие обстоятельства, изменил меру пресечения до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Причем на основании амнистии в связи с 5-летием Октября эти пять лет сократили наполовину», – заключает корреспондент.

Как мы видим, в этом деле о фальшивомонетчиках работает точно такая же схема, как и в одесско-николаевском. Налаженное производство, хорошая охрана, разветвленная сеть сбыта. При этом организаторы, или, как они гордо себя называли, «компаньоны», как-то очень вовремя скрылись, и правоохранительным органам досталась мелкая рыбешка – исполнители. Может быть, поэтому Петру Сидорову и Федору Усенко заменили «расстрельную статью» на пять лет лишения свободы, а потом и эту меру наказания скостили наполовину. Ну а «компаньоны» подобрали себе новую базу и новых помощников в трудном деле производства фальшивых дензнаков.

«Несите свои денежки…»

Но и Одесса не осталась без доброхотов, облегчающих карманы доверчивых граждан. По крайней мере, криминальная хроника очередного Вечернего выпуска «Известий» сообщает одесситам, что «появившиеся в городе фальшивые 1000-рублевые купюры нашли себе место сбыта на «черной бирже», где «валютчики, получая купюры «из первых рук», разменивали их на червонцы».

Наверняка не все пострадавшие при покупке валюты граждане обратились в губрозыск, ведь сам факт их (граждан) присутствия на «черной бирже» мог привести к крупным неприятностям и познакомить с правоохранительными органами гораздо ближе, чем они того хотели бы. Но некоторые все-таки не смогли молча стерпеть несправедливости судьбы.

В губрозыск поступило заявление «от гр. Богомолова, проживающего по ул. Красного, 131, о том, что ему вручили фальшивую купюру достоинством 1000 рублей, серия ДА,8010». То же несчастье приключилось и с «гр. Бегун, проживающим на ул. Зиновьева, 24», а также с «гр. Рашковским, проживающим на ул. Л. Толстого, 13», о чем они и поспешили сообщить милиционерам.

В результате проведения розыскных мероприятий по подозрению в сбыте фальшивых купюр были задержаны гр. Рыков (не революционер), гр. Вуль, гр. Фильдштейн. Интересно, что обыски на квартирах упомянутых подозреваемых ничего не дали – фальшивые купюры обнаружены не были. Но мало ли – может быть, сбытчики получали ограниченное количество дензнаков, так сказать, «под расчет», и дома их не хранили.

Думается, это далеко не последнее дело о фальшивомонетчиках, которое пришлось расследовать губрозыску в 1923 году, а также и в последующие революционные годы.

И удивительно было бы, если бы преступники и аферисты всех мастей не воспользовались возможностью заработать «легкие деньги» в условиях нестабильности государственной денежной системы.

Судите сами. В конце 1921 года цены в стране исчислялись миллионами, и государству не оставалось ничего другого, как провести деноминацию, в результате которой ходивший 1 рубль обменивался на 10000 ранее выпущенных рублей. Однако это по сути ничего не решило, и к концу 1922 года в обращение вводятся бумажные карточки малого формата – гербовые марки с указанием номинала, к которому они привязаны. В феврале-марте 1922 года проводится еще одна, вторая, деноминация денег в соотношении 1:100. К осени «старые» деньги отменяют подчистую, но беда в том, что к этому времени и «новые» уже ничего не стоят. В конце 1923 года появляются первые деньги с изображением герба СССР. Их номинал составляет от 10000 до 25000 рублей.

Все эти «старые» и «новые» купюры и марки циркулируют одновременно и отличить, какая из них настоящая, государственная, а какая изготовлена кустарным способом на одной из многочисленных доморощенных «фабрик», расплодившихся в стране как грибы после дождя, для среднестатистического гражданина представляется довольно сложным.

Время стабильности и благоденствия наступит еще не скоро. А пока у сотрудников губрозыска масса разнообразных дел.

Продолжение следует...