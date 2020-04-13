Операция «Экспроприация»

Голосование (в 1-м чтении) «ночью» 30 марта в Верховной Раде законопроекта об упрощении в Украине процедур ликвидации банковских и кредитных учреждений обострило борьбу между представителями отечественного бизнеса и лоббистами иностранных (из крупных стран ЕС и США) компаний. Ведь фактически иностранцы удумали силами своих агентов в НБУ и других госструктурах искоренять любых аборигенных финансистов, если те станут помехами их бизнес-планам. Такая «зачистка» украинской экономики в угоду пришлым «цивилизаторам» имеет все признаки «экспроприации», как по-научному назван грабеж, «узаконенный» какими-либо нормативными документами власть имущих. И не случайно эта реформа приурочена к отмене запрета (пере)продаж земель Ua. Стратеги западного бизнеса сочли «экспроприацию экспроприаторов» наименее затратным способом отнимать земли, уклоняясь от гнева тысяч разоряемых арендаторов и заемщиков финсредств. Но замысел тот раскрыт и больно аукнется, если местные политики успеют пояснить широкой публике, чем вредна новая «схема» дерибана иностранными партнерами накоплений украинцев.

От пут «верховенства права» освобождают услужливых из пятерки «иммунизируемых»

Соль новации западных бизнес-мудрецов в том, чтобы руководству пяти украинских ведомств, где доминируют «соросюки», либо иные агенты и прихвостни западных компаний, предоставить право… игнорировать базовые нормы Конституции Украины. Прежде всего, и наиболее явно новаторы решили «урезать» правила, прописанные в статьях 8 и 55:

«В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії...»

«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб…».

Эту норму, «устаревшую», как внушают деформаторы, в их законопроекте предлагается применять «инклюзивно»: за исключением случаев, когда эти нормы мешают «экспроприировать» финансы и имущество по усмотрению принимающих официальные решения от имени Национального банка Украины (НБУ), Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФО), Министерства финансов Украины (МФУ), Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) или Кабинета Министров Украины (КМУ).

Дескать этим «священным коровам» законы Украины – не указ… Это «право игнора» в (проголосованном) законопроекте сформулировано крючковатей: в Кодекс административного судопроизводства Украины и ряд других кодексов и законов внесли дополнение о наделении данных ведомств «иммунитетом» к решениям украинских судов. Мол, эти ведомства «вправе» продолжать самоуправствовать даже, если вынесено постановление суда, предписывающее прекратить сомнительные деяния. Об этом явно заявлено в добавляемых в кодексы статьях (например, в статье 2661 КАП) об ограничениях прав судов. А противоправные цели новаторов явно выданы в таких пассажах:

«...10. Суд не може прийняти будь-яке інше рішення, що може мати наслідком зупинення/припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або ліквідації банку».

«9. Визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта, зазначеного у частині першій цієї статті, або окремих його положень:

не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;

...не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, окрім права на відшкодування завданої шкоди».

Т. е. («проевропейские») новаторы предписывают право чиновникам «иммунизированных» ведомств творить произвол, не взирая ни на писанные нормы законов, ни на решения судов. Очень похоже, что многолетняя волокита по перетасовкам состава судей и изменениям правил работы судов Украины нужна была для того, чтобы лишить их и дееспособности, и «правомочности». Правда, пока не отменена норма украинской Конституции, признаваемая в других странах Запада – священной: о праве частной собственности. В статье 41 по-прежнему предписано:



«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю… Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може

бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної

необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та

за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним

відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи

надзвичайного стану...».



Как видим, в Конституции предписано чужую собственность – уважать, «принудительно отчуждать» объекты права частной собственности – лишь при «общественной необходимости» и после выплаты компенсаций ущемленным собственникам. Исключение допустимо – в условиях «военного или чрезвычайного положения». Но деформаторам понадобилось нарушить эти требования: отчуждать – по усмотрению «смотрящих» из указанных в проекте ведомств, а рассчитываться – потом когда-нибудь, может быть и главное – за счет госбюджета, а не соучастников должностных преступлений…

«Голландский» отъем средств банков и заемщиков

Кому нужны трепанации законодательства, отмеченные выше? Голосовавшим за то одноразовым депутатам Рады? Вряд ли. Опыт прежних «дерибанов» подсказывает, что такой системный слом правил нужен крупным «игрокам». А поскольку новации упрощении экспроприации банков лоббисты тесно увязывают с «открытием рынка земли», напрашивается подозрение о подготовке дерибана извращенно-грубым способом. Чиновникам с «иммунитетом» позволят по их произволу или по заказам «свыше» громить те или иные банки, кредитные общества и любые «финансовые группы», а находящееся их в залоге имущество, включая земли – распродавать за бесценок. При этом пул потенциальных покупателей известен и апробирован в последние годы в формате т. н. «голландских аукционов».

Светлана Рекрут, назначенная главой ФГВФО летом 2019 года (перед отставкой КМУ во главе с В. Гройсманом) хвасталась, как удачно под ее кураторством в этом ведомстве ранее освоили новую технологию разбазаривания распродаж собственного и залогового имущества ликвидируемых финучреждений – быстро и не выше, чем за ¼ стоимости:

«Модель голландского аукциона превзошла все ожидания… Если по старой модели с одного цикла торгов мы в среднем продавали 1-2% активов, то по голландским аукционам уровень успешности сейчас составляет 19%... Могу вам сказать по количеству. Были выставлены 3224 лота балансовой стоимостью 50,6 млрд грн. Из них проданы 585 лотов, балансовой стоимостью 2,4 млрд, по цене 576,9 млн грн. То есть средний уровень конверсии составил около 23-24%...»

Естественно, эта выпускница каких-то курсов Ланкастерского университета не стала уточнять, что остальные 2,6 тысяч лотов продаются на повторных аукционах с понижением «ставкок» (и уровнем конверсии), а главное – эти виртуальные «аукционы» можно проводить среди очень узкого круга лиц: когда, участвуют, например, лишь пара фирм спекулянта-«стервятника» Томаша Фиалы.

Зато к таким аукционам не допускают… владельцев распродаваемых банков и залогового имущества! И, если, какой-то фермер одолжит займ в кредитном союзе, который «стервятники» решат раздерибанить, то не сможет сохранить свои права на землю даже, если готов вернуть займ в срок… Поэтому таким «рейдерством» можно разорять не только финансистов, не понравившихся партнерам С. Рекрут или О. Маркаровой, либо Е. Рожковой… Нет, этот способ отъема имуществ опасен и любым заемщикам, среди которых в сезон охоты на землевладения легко включат украинских аграриев…

А злодейские приемы таких продаж засевшие в ФГВФО уже сейчас совершенствуют (нарабатывая опыт предыдущих агентств по делам банкротств), скромно рапортуя о том на своем сайтике. Недавно так распродавали и крупные имущественные комплексы агропрома Одесчины.

Не удивительно, что компания Т. Фиалы и вся иностранная рать членов «Европейской Бизнес Ассоциации» Європейська_бізнес_асоціація (ЕВА) требовали от нардепов принять 30 марта столь выгодные им законы о ликвидации украинских финучреждений и о разрешении распродавать сельхозугодья Украины:

Хлопотушки делишек иностранных компаний

С 1990-х для лоббирования интересов западного бизнеса излюбленным приемом стало подбирать молодых женщин, небогатых и не знаменитых какими-то достижениями, затем как-то их тестировать на лояльность и (при «позитивном» результате) потом далее продвигать их на разные должности, попутно дипломируя в иностранных колледжах и университетах. Подобные карьеры «проделали» (поставленная в 22 года главой EBA) Е. Деревянко, банкирши Н. Гонтарева, Рыжкова, Маркарова, Е. Коробкова, С. Рекрут… Среди таких «бизнес-вумен» выбирают готовых не только подписываться под любым публичным заявлением своих благодетелей-нанимателей, но и рискующих соучаствовать в финансовом мошенничестве, не мучаясь угрызениями совести или боязнью проклятия соотечественниками…

Не зря бизнес-рейнджер их Чехии Т. Фиала прежде выхвалялся, что предпочитает нанимать «амбициозных и голодных». Но умолчал, этот воспитанник Дж. Сороса, что от нанимаемых (порой – пожизненно) требуется еще более важное аморальное качество: нулевой патриотизм.

Характерна скандальная реакция разных и многих «хлопотушек» интересов зарубежных барыг на предложение нардепа А. Дубинского не клянчить у чинов МВФ новые займы, а потребовать «реструктуризировать» сомнительную задолженность Украины.

За распространение столь «дерзкого» призыва всячески бранить этого сторонника украинского финансиста И. Коломойского накинулась целая свора «активистов» и явных «ботов».

«Зато мы теперь знаем, что если дефолт случится, то это по вине таких как Дубинский, который, защищая интересы своего хозяина, внёс больше тысячи поправок к антиколомойскому закону» - возопила некто Victoria Kwartz

И пытаясь обмануть не сведущих все эти «критики» дружно муссировали тезис, будто принятый 30 марта проект закона «плачет» лишь по бизнесу основателей «Приватбанка». Тужились уверить, что ограбить («экспроприацией») Коломойского – хорошо для «украинского народа», а утратить суверенитет украинцев над финансами в своей стране – еще лучше.

Так, некий Р. Бачурский обвинил нардепа в «предательстве интересов страны». Хотя за такое предательство ратовал еще год назад, поучая «нужным реформам»:

При этом, как и многие ему подобные, этот «поучитель» украшает свои страницы в Интернете уже не украинскими вышиванками и флагами, а более откровенными фантазиями:

Увы, приходится признать, что при попустительстве разных «правителей» и политиков Украины часть её граждан завербованы в сплоченную хорошо управляемую, как-то оплачиваемую «пятую колонну» лоббистов иностранного капитала. Поэтому и всем, кто не хочет «реформирования» нашей страны в «гондурас» нужно солидаризироваться для отпора претензиям обнаглевших «гостей» и обирающих нас «партнеров» из чужих держав.

P. S. «Скупать (ценное имущество — авт.) нужно — когда на улицах льется кровь», -— наставлял наследников своего ростовщического бизнеса один из родоначальников глобального диктата финансистов М. Ротшильд. Его завет, как обирать остро нуждающихся, последователи дополнили умениями усугублять финансовые нужды клиентов и массовое разорение «кризисами». А в Украине эти знатоки (из членов ЕВА и др.) осмелились использовать более радикальный приём — «экспроприаций» желаемого имущества аборигенов (услугами марионеточных «правителей» из числа коррумпированных других аборигенов, предусмотрительно запасающих убежища за границей...).