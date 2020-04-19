Пошаговая инструкция, как выжить в условиях коронавирусного карантина

Опыт лихих девяностых, да что греха таить, недавний опыт плодов «революции достоинства» учит нас тому, что нам опять предстоит побороться за место в списках живых и здоровых.

Криминогенная обстановка по стране неуклонно усугубляется. В первую очередь потому, что закрывается все, в том числе и низкоквалифицированные рабочие места, где платили мало, порою день в день, запасов у вчерашних разнорабочих естественно нет и они начинают искать денег или просто возможности выжить.

1.2. В связи с этим вам могут попытаться дать по башке за пакет с едой.

1.3. Если вы ездите в гипермаркеты, имейте в виду, у гипермаркетов стали появляться "экипажи наблюдения" в виде 3-4 гостей на каршеринге. Выпасают по выносимому, внешнему виду и поведению. Дальше – сами понимаете.

1.4. Не светите деньгами – если есть возможность, перейдите целиком на безналичный расчёт.

1.5. Режим самоизоляции и потенциальный комендантский час (хотя какими силами его осуществлять?) возможно срежут кривую уличной и квартирной преступности, но все равно попытки будут.

1.6. После отмены карантина все далеко не сразу вернется на круги своя. Как минимум пару недель угроза будет сохраняться (тут все зависит от продолжительности карантинных мер). Так что имейте в виду, расслабляться сразу после отмены всего не стоит.

Будьте очень внимательны.

2.1. Внезапно образовавшиеся компании во дворе, в подъезде, районе это повод для обращения в органы (не надо ждать, лучше перестраховаться).

2.2. Человек подозрительной наружности, следующий за вами от магазина, это повод поискать полицейского.

2.3. Выбитая или выкрученная лампочка в или у подъезда – это повод позвонить домой или соседям, попросить встретить.

2.4. Старайтесь встречать и провожать родных, близких, друзей.

2.5. Отправляясь куда-либо на такси, скидывайте своим близким данные по машине, водителю, маршруту и предполагаемому времени в пути. Делайте это так, чтобы водитель это заметил.

2.6. Не стоит выбегать на улицу, если у вас дома просигналил брелок автосигнализации. Посмотрите в окно, если собрались выходить, это классическая схема работы по наводке, когда на машину выманивают человека с ключами от квартиры.

2.7. Курьеров и прочих вызванных гостей (за исключением врачей) лучше не пускать дальше прихожей, а все расчёты проводить в дверях. Истории, когда курьеры оказывались наводчиками, не такая уж и редкость.

2.8. Будьте особенно внимательны в своих дворах и подъездах. Не забывайте: большая часть нападений происходит именно там. Двор – знакомая территория, подъезд – знакомая территория и замкнутое пространство.

Положите в карман и сумку газовые баллончики, лучше струйные, лучше несколько. Держите баллон дома под рукой, на тумбочке или у входной двери.

3.1. Если дома есть травматическое огнестрельное оружие, держите его в быстром доступе. Напоминаю, речь не о «профессиональных хищниках», а о людях, которые пытаются по-легкому срубить денег. На лязг затвора они не попрут.

Будьте внимательны при выходе из квартиры. Как показывает практика, большая часть нападений с последующим проникновением в жилище происходит именно при входе/выходе из квартиры. И вообще, обострите внимание в замкнутых пространствах (подъездах), при незнакомом человеке или группе в подъезд лучше не заходить (а также в лифты).

Любых представляющихся кем-либо (полицейскими, врачами, электриками, сантехниками и прочими) проверяйте при попытке не только проникнуть в квартиру, но и в подъезд. Напомню, вы ИМЕЕТЕ ПРАВО проверить документы, записать номер и получить телефон, по которому можно уточнить, работает ли там такой человек. Если что-то не так, не стесняйтесь вызывать или просто обращаться и оставлять заявления в полиции.

Почтальоны и прочие курьеры, если не вы их вызвали, отправляются прямо по домофону туда, откуда пришли.

Запишите все номера экстренных служб. Участкового, местного ОВД, РОВД, пожарных, поликлиники, больницы. Это нужно для того, чтобы вы могли уточнить данные по возможному визитеру или при необходимости обратиться напрямую, а не через центральный коммутатор.

Если вдруг все-таки что-то произошло и у вас нет возможности оказать грамотное сопротивление (имеется в виду оружие или любые средства самозащиты, которыми вы ПРОФЕССИОНАЛЬНО (!!!) владеете), то не оказывайте сопротивления. Имущество не стоит жизни, а тормозов у нападающего в состоянии аффекта ожидать не стоит. Обидно будет – все в больнице лежат с коронавирусом, а вы с заточкой в боку.

Самое главное. Будьте внимательны. Будьте осторожны. Ситуация такова, что сейчас органы хоть и должны работать на то, чтобы не допустить вала уличной преступности, но обеспечить в реальности это будет очень сложно. Эта задача сильно усложнится без адекватного поведения с вашей стороны. Ну и помните: это не навсегда. Это закончится, и можно будет расслабиться. А пока... Берегите себя и близких.