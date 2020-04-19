 
Информация к новости
  • Просмотров: 8
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая

Категория: Новости / Наука и образование

Украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая

В Украине дистанционное обучение учеников школ продлится до конца мая, а окончание учебного года переносится на 1 июля. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 апреля сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, видео обнародовано в Facebook.

Оценка за семестр школьникам должна быть выставлена по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, проведенного в ходе дистанционного обучения. 

Что касается сроков проведения внешнего независимого тестирования, то по ним определенности нет. "Оно точно будет проведено в 2020 году. Но когда точно пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказала и.о. министра.

Напомним, ранее в Минобраования сообщали, что ВНО в 2020 году будет проходить летом. Точный срок проведения тестирования зависит от того, когда закончится карантин, это может быть конец июля и конец августа. 


Источник: Страна.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать