АНОНС Слова № 52 (1277) 2017

Несколько дней остается до Нового года! Наверное, не слишком преувеличу, если скажу, что на сей раз большинство украинцев встречают его скорее с тревожным чувством. Вроде и елка, и гирлянды, и шампанское! Но в голове то и дело всплывают проблемы, которых нынче в нашей стране огромное множество. Хотя, конечно, Новый год по-прежнему любимый праздник украинцев. А люди есть люди, и они умеют радоваться жизни даже, если объективных поводов для радости недостает. В принципе, и психологи, и представители практически всех религий утверждают, что это правильно! Счастье не зависит от внешних условий. Это сугубо внутреннее состояние. Если у человека мир в душе, если он живет в ладу со своей совестью, его окружают люди, которые ему дороги, он будет счастлив.

Наверное, именно этого всем нам, дорогие читатели, я и хотела бы пожелать! Мира в душе, любви близких, сердечного тепла. Будьте счастливы несмотря ни на что! Надеемся, что вам принесет хоть немного радости и праздничный номер нашей газеты.

Колонка редактора, как вы уже, наверное, догадались, тоже посвящена празднику. «Новый год, магия и политика» - так она называется.

Новый год праздник имперский во всех смыслах этого слова. Начало года с 1 января было установлено Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, в истории нашего государства это были Петр І в 1700 году и Иосиф Сталин в 1936 году, демократами эти исторические фигуры не назовешь. В Советском Союзе Новый год имел статус любимого народом праздника ему отводилась роль главного официального и одновременно неофициального торжества. Так что же мы празднуем на самом деле 1 января и почему вокруг этого праздника так много фольклорных персонажей?

- Были утверждены символы этого праздника Дед Мороз, Снегурочка и Елка. Дед Мороз в привычном нам образе появился в тридцатые годы прошлого века. Идеологический заказ партии был выполнен настоящими профессионалами, учеными-фольклористами Ленинградского университета. Прообразом дедушки-добряка были божества славянского пантеона бога Морока, повелителя зимы и снега, бог лжи, обмана и заблуждений отсюда «морочить голову»; в украинском языке — «запаморочення». Злой бог мог заморозить до смерти. Со временем злой Морок стал добрее в соответствии с версией сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович», написанной по народным мотивам.

Нужно заметить, что Снегурочка – это чисто советское явление. Ни у одного заморского персонажа, символизирующего приход нового года, нет спутницы. Только наш Дед Мороз в этом смысле счастливчик.

- Элла Алыбина в статье «Ёлочная игрушка как символ своего времени» вспоминает детство, бесценные для каждого из нас моменты, когда мы вместе с родителями наряжали елку. У каждого из нас она была своя. И игрушки свои, действительно соответствующие эпохе.

«Елочная игрушка, как социальный маркер, отражает не только культурный уровень развития общества, но и научно-технический потенциал». Утверждает автор.

Интересно, о чем же расскажут нашим потомкам современные украинские елочные украшения?

- Привезенные из …Китая. Я ничего не имею против Поднебесной, но наши игрушки исчезли, вместе со многим, что производилось некогда в нашем государстве. Скорее имеет смысл говорить о недопустимо большом социальном расслоении в нашем обществе, которое может отражаться на различии в качестве елочных игрушек.

- Антон Кравчик даже в праздничном номере разоблачает манипуляции нашим сознанием. «Новогодние страсти как объект рекламы» - так называется его статья.

Яркие огни, нарядные продавцы, украшенные новогодние ёлки, красочные гирлянды и громкая музыка. Что стоит за всем этим? С какой целью тратятся миллионы долларов на всю эту эмоциональную накачку? – Задается вопросом автор.

И каков же ответ? Что за всем этим стоит? Следует ли нам бояться елки и нарядных продавцов?

- Бояться елок и нарядных продавцов, конечно же, не стоит, просто надо понимать, что таким образом создается эмоциональный ажиотаж для усиления сбыта залежавшегося товара. Необходима как всегда осознанность. Праздник это повод попраздновать, а не становиться жертвой маркетинга ненасытных корпораций.