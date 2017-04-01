Самый музыкальный одесский поэт

28 апреля на Малой Арнаутской, 87 в Одессе прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски поэту-песеннику Игорю Шаферану, который родился и жил в этом доме. Инициатором установки мемориальной доски стал член Всемирного клуба одесситов Михаил Пойзнер. На церемонию открытия была приглашена дочь поэта Анна Шаферан приехавшая из Москвы, где с 50-х годов жил Игорь Шаферан. «Мой папа родился здесь, в этом доме, но вторую часть жизни прожил в Москве, где я и родилась. Он очень кропотливо работал и был требователен и к себе, и к композиторам, с которыми он работал», — поделилась воспоминаниями Анна Шаферан.

Песни на стихи Игоря Шаферана пели все звезды советской эстрады: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Ободзинский, Валерий Леонтьев, Майя Кристалинская и другие. Среди его самых популярных творений — «Мы желаем счастья вам», «Еще не вечер», «Гляжу в озера синие», «Если б не было войны», «Белый танец», «Ромашки спрятались».

Он умер в 1994 году в Москве после тяжелой болезни.



