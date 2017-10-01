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  • Дата: Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14

На спуск Маринеско прилетел баклан

Категория: Фоторепортаж


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На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
На спуск Маринеско прилетел баклан
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Миланский художник Kraser рисует огромную птицу на спуске Маринеско.

Художник изобразил пернатого, балансирующего между камнями и карманными часами на голове.

Это уже второй стрит-арт итальянца за последние две недели в нашем городе. Всего несколько дней назад Kraser закончил 15-метровый рисунок тюленя на Французском бульваре.

В рамках творческого проекта Оdessarium в Одессу прилетели еще два художника — из Нью-Йорка и Майами. В городе уже появились цветущий слон, танцующая птица и необычный тюлень. Художники планируют создать не менее шести муралов на экологические и социальные темы.

 

 

 

 

 


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На спуск Маринеско прилетел баклан

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