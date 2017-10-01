На спуск Маринеско прилетел баклан

Миланский художник Kraser рисует огромную птицу на спуске Маринеско.

Художник изобразил пернатого, балансирующего между камнями и карманными часами на голове.

Это уже второй стрит-арт итальянца за последние две недели в нашем городе. Всего несколько дней назад Kraser закончил 15-метровый рисунок тюленя на Французском бульваре.

В рамках творческого проекта Оdessarium в Одессу прилетели еще два художника — из Нью-Йорка и Майами. В городе уже появились цветущий слон, танцующая птица и необычный тюлень. Художники планируют создать не менее шести муралов на экологические и социальные темы.