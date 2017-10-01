Порт Южный – самый глубоководный в Черноморско-Азовском бассейне

Одна из основных составляющих плана развития порта Южный – увеличение глубин его акватории, что позволит причалам порта принимать под разгрузку и погрузку особо крупнотоннажные суда до 250 тысяч тонн.

Как рассказал глава южненского филиала Администрации портов Максим Широков на встрече с представителями СМИ, острая необходимость в этом возникла в ходе реализации самого большого инвестиционного проекта последних лет в Украине – строительстве нового зернового терминала в порту «Южный» с мощностью погрузки 5 миллионов тонн. Общая стоимость проекта 150 миллионов долларов. В его реализации принимают участие наибольшая американская продовольственная корпорация Cargill и украинский стивидорный оператор MV Cargo, а также ЕБРР и МФК, общая сумма кредитов от которых составляет 74 миллиона долларов. Новый зерновой терминал должен дать 500 рабочих мест на нем самом, а также 2000 мест в смежных отраслях. Государство получит 23 миллиона долларов налога в бюджеты всех уровней, а порт 10 миллионов портовых сборов.

Работы начались уже летом, и сейчас акватория порта работают 5 специальных судов производящих дноуглубление, и туда-сюда снуют буксиры, отводящие баржи с вынутым грунтом к месту высыпки.