Архитектурный шедевр обозвали казармой

Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области проголосовал за внесение в Государственный реестр недвижимых памятников архитектурный объект — Сабанские казармы, на углу одноименного переулка и Канатной улицы.

После того, как эту инициативу поддержит Минкульт, созданные по проекту Торичелли и перестроенные в конце XIX века казармы, занимаемые сейчас полицейским университетом, станут памятником архитектуры и истории национального значения.