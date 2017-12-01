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  • Дата: Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39

Архитектурный шедевр обозвали казармой

Категория: Фоторепортаж


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Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
Архитектурный шедевр обозвали казармой
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Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области проголосовал за внесение в Государственный реестр недвижимых памятников архитектурный объект — Сабанские казармы, на углу одноименного переулка и Канатной улицы.

После того, как эту инициативу поддержит Минкульт, созданные по проекту Торичелли и перестроенные в конце XIX века казармы, занимаемые сейчас полицейским университетом, станут памятником архитектуры и истории национального значения.

 


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Архитектурный шедевр обозвали казармой

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