Комфортабельное жилье для одесских медведей

Новый медвежатник в одесском зоопарке, который начали строить летом минувшего года, готов.

Медведи Поль, Феня и их дочка Поляна получили в свое распоряжение огромный (по сравнению с предыдущим) прогулочный вольер в 500 квадратных метров и три комфортабельные берлоги.

Новый вольер окружает забор, оборудованный системой электрического пастуха. В центре помещения к радости мишек оборудован бассейн.

Торжественное открытие медвежатника пройдет весной — когда медведи выйдут из спячки.