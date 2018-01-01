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  • Просмотров: 152
  • Дата: Вчера, 21:30
Вчера, 21:30

Комфортабельное жилье для одесских медведей

Категория: Фоторепортаж


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Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
Комфортабельное жилье для одесских медведей
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Новый медвежатник в одесском зоопарке, который начали строить летом минувшего года, готов.

Медведи Поль, Феня и их дочка Поляна получили в свое распоряжение огромный (по сравнению с предыдущим) прогулочный вольер в 500 квадратных метров и три комфортабельные берлоги.

Новый вольер окружает забор, оборудованный системой электрического пастуха. В центре помещения к радости мишек оборудован бассейн.

Торжественное открытие медвежатника пройдет весной — когда медведи выйдут из спячки.


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Комфортабельное жилье для одесских медведей

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