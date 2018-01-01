Цепь соборности

У памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре одесситы, в День Соборности Украины по уже сложившейся традиции выстроились в цепь единения. В акции приняло участие около полутора сотен человек. Присоединились к ней представители разных патриотических организаций Южной Пальмиры. Были опасения, что данного числа людей не хватит на то, чтобы осуществить задуманное. Но начерченного участка на тротуаре в виде карты хватило вполне. Участники акции почтили память погибших за Украину воинов в зоне АТО. Взялись за руки, выстроившись в живую цепь, очерчивая таким образом карту Украины.

К тому же, акция проходила в вечернее время - 19:00 часов, активисты взяли с собой фонарики и светили в небо.