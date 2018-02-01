 
Информация к новости
  • Просмотров: 34
  • Дата: Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03

Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год

Категория: Фоторепортаж

prev

Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год

next

Главные составляющие деятельности каждого народного депутата — это работа в стенах парламента, и конечно, на избирательном округе. Даже сложно определить, чему необходимо уделять больше внимания. Прием граждан — обычная депутатская работа, по сути, прямая обязанность народного депутата. К сожалению, приходится часто слышать, что люди обошли уже множество инстанций, но не получили никакой помощи. Граждане же вправе требовать именно от народного депутата реальной помощи, потому что оказали ему доверие, проголосовав в свое время именно за него.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 