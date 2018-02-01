Отчёт народного депутата Украины Сергея Кивалова за 2017 год

Главные составляющие деятельности каждого народного депутата — это работа в стенах парламента, и конечно, на избирательном округе. Даже сложно определить, чему необходимо уделять больше внимания. Прием граждан — обычная депутатская работа, по сути, прямая обязанность народного депутата. К сожалению, приходится часто слышать, что люди обошли уже множество инстанций, но не получили никакой помощи. Граждане же вправе требовать именно от народного депутата реальной помощи, потому что оказали ему доверие, проголосовав в свое время именно за него.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов