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  • Просмотров: 130
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

На главной сцене, на Дерибасовской

Категория: Фоторепортаж


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На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
На главной сцене, на Дерибасовской
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Вчера, в День защиты детей праздничные мероприятия проходили весь день в центре города – на улице Дерибасовской, где была установлена главная сцена праздника, Городском саду, а также во всех спальных районах Одессы. В парках, скверах и на концертных площадках выступали детские творческие коллективы, проводились игры на различную тематику, конкурсы и викторины. Детям дарили мороженное, сладости, надувные шары и другие подарки. Главным событием праздника стал гала-концерт на основной сцене праздника.

Для молодых одесситов и их родителей выступили Потап, группы Mozgi и Open Kids. Со сцены одесситов приветствовал Одесский городской голова Геннадий Труханов, который подчеркнул, что дети Одессы – это ее главное достояние.


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На главной сцене, на Дерибасовской

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