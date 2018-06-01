На главной сцене, на Дерибасовской

Вчера, в День защиты детей праздничные мероприятия проходили весь день в центре города – на улице Дерибасовской, где была установлена главная сцена праздника, Городском саду, а также во всех спальных районах Одессы. В парках, скверах и на концертных площадках выступали детские творческие коллективы, проводились игры на различную тематику, конкурсы и викторины. Детям дарили мороженное, сладости, надувные шары и другие подарки. Главным событием праздника стал гала-концерт на основной сцене праздника.

Для молодых одесситов и их родителей выступили Потап, группы Mozgi и Open Kids. Со сцены одесситов приветствовал Одесский городской голова Геннадий Труханов, который подчеркнул, что дети Одессы – это ее главное достояние.