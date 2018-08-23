День государственного флага на Думской

Сегодня, 23 августа, в 10:00 состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины возле здания Одесского городского совета на Думской площади.

На церемонии присутствовали руководство города, депутаты горсовета, участники ООС (АТО), ветераны Второй мировой и участники боевых действий за пределами Украины, одесситы и гости города.

Напомним, что впервые государственный флаг был поднят над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году 24 августа. Сам же День украинского флага начали отмечать 23 августа 2004-го.