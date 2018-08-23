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  • Дата: Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40

День государственного флага на Думской

Категория: Фоторепортаж


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День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
День государственного флага на Думской
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Сегодня, 23 августа, в 10:00 состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины возле здания Одесского городского совета на Думской площади.

На церемонии присутствовали руководство города, депутаты горсовета, участники ООС (АТО), ветераны Второй мировой и участники боевых действий за пределами Украины, одесситы и гости города.

Напомним, что впервые государственный флаг был поднят над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году 24 августа. Сам же День украинского флага начали отмечать 23 августа 2004-го.


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День государственного флага на Думской

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