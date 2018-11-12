Улица Польская и ее окрестности.

Улица Польская — короткая улица в Одессе, в исторической части города, идёт от Еврейской улицы и у пересечения с улицей Бунина переходит в улицу Польский спуск.

С начала XIX века была местом компактного поселения поляков. На карте города с 1805 года.

В 1924 году переименована в улицу Кангуна в честь Моисея Исааковича Кангуна, начальника штаба Красной Гвардии, смертельно раненного на улице Ланжероновской 1 декабря 1917 года. 4 мая 1961 году улица получила имя итальянского революционера Гарибальди, который бывал в Одессе.

Историческое название улице возвращено 24 декабря 1997 года.