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  • Просмотров: 70
  • Дата: Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21

Открытие выставки «Праздничный подарок»

Категория: Фоторепортаж


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Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
Открытие выставки «Праздничный подарок»
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5 марта 2019 года в Городской художественной галерее (ул. Успенская, 4Б) состоялось торжественное открытие выставки творчества одесских художников «Праздничный подарок».

Экспозиция представила 30 живописных и графических работ в жанрах натюрморта, портрета и пейзажа.

В выставке приняли участие: А. Кулагина, Ю. Грачик, Я. Панюс, В. Спивак, И. Харитонова, А. Дмитревич, И. Летинский, М. Резниченко, Г. Резниченко, А. Васькевич, Н. Стойкова, А. Онищенко, А. Роман, М. Чепульский, М. Гонсалес, Г. Гатанюк и другие художники.

Вокальный ансамбль хора Одесской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. П. С. Столярского «Одесский Аккорд» представил гостям и участникам выставки свое творчество. Художественный руководитель - Татьяна Яковчук, концертмейстер - Мария Ковалева.


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Открытие выставки «Праздничный подарок»

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