Открытие выставки «Праздничный подарок»

5 марта 2019 года в Городской художественной галерее (ул. Успенская, 4Б) состоялось торжественное открытие выставки творчества одесских художников «Праздничный подарок».

Экспозиция представила 30 живописных и графических работ в жанрах натюрморта, портрета и пейзажа.

В выставке приняли участие: А. Кулагина, Ю. Грачик, Я. Панюс, В. Спивак, И. Харитонова, А. Дмитревич, И. Летинский, М. Резниченко, Г. Резниченко, А. Васькевич, Н. Стойкова, А. Онищенко, А. Роман, М. Чепульский, М. Гонсалес, Г. Гатанюк и другие художники.

Вокальный ансамбль хора Одесской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. П. С. Столярского «Одесский Аккорд» представил гостям и участникам выставки свое творчество. Художественный руководитель - Татьяна Яковчук, концертмейстер - Мария Ковалева.