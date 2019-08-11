Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.

11 августа на территории Первого городского центра спортивной дрессировки собак «Догтаун» прошел Национальный чемпионат Dog Puller и праздник «Dog Chow. Быть собакой на 100 %».

Участие в соревновании приняли 37 собак в трех категориях: щенки, макси и драйв.

Dog Puller – это достаточно новый, но зрелищный вид спорта для собак и их хозяев, набирающий стремительную международную популярность. Его уникальность в том, что все упражнения выполняются со специальным тренировочным снарядом — пуллером. Собаки должны уметь их ловить, приносить в определённую зону, отдавать хозяину и удерживать в зубах.

Победители Национального чемпионата отправятся на Чемпионат мира в Венгрии.

Праздничное настроение поддерживалось активными конкурсами, развлечениями, подарками и сюрпризами.