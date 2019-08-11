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  • Дата: Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48

Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.

Категория: Фоторепортаж


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Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.
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11 августа на территории Первого городского центра спортивной дрессировки собак «Догтаун» прошел Национальный чемпионат Dog Puller и праздник «Dog Chow. Быть собакой на 100 %».

Участие в соревновании приняли 37 собак в трех категориях: щенки, макси и драйв.

Dog Puller –  это достаточно новый, но зрелищный вид спорта для собак и их хозяев, набирающий стремительную международную популярность. Его уникальность в том, что все упражнения выполняются со специальным тренировочным снарядом — пуллером. Собаки должны уметь их ловить, приносить в определённую зону, отдавать хозяину и удерживать в зубах.

Победители Национального чемпионата отправятся на Чемпионат мира в Венгрии.

Праздничное настроение поддерживалось активными конкурсами, развлечениями, подарками и сюрпризами.


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Спортивный чемпионат для собак Dog Puller.

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