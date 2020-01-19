Одесситы купаются в январском море

19 января православные Одессы отмечают праздник Крещения Господня. Пока в храмах города одни местные жители освящают воду, на берегу моря другие набрались духу, чтобы окунуться в крещенские воды.

На пляже собралось очень много людей. Правда, искупаться в холодной воде решаются далеко не все. А для тех, кто все же решил это сделать, подготовили палатки, где можно выпить горячий чай, съесть печенье и немного согреться после холодной воды. Также тут обустроили баню и установили большой самовар.

Медики, спасатели, полиция и водолазы следят за безопасностью, дежурят на берегу и на лодке.