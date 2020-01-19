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  • Просмотров: 105
  • Дата: Вчера, 21:46
Вчера, 21:46

Одесситы купаются в январском море

Категория: Фоторепортаж


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Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
Одесситы купаются в январском море
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19 января православные Одессы отмечают праздник Крещения Господня. Пока в храмах города одни местные жители освящают воду, на берегу моря другие набрались духу, чтобы окунуться в крещенские воды.

На пляже собралось очень много людей. Правда, искупаться в холодной воде решаются далеко не все. А для тех, кто все же решил это сделать, подготовили палатки, где можно выпить горячий чай, съесть печенье и немного согреться после холодной воды. Также тут обустроили баню и установили большой самовар.

Медики, спасатели, полиция и водолазы следят за безопасностью, дежурят на берегу и на лодке.


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Одесситы купаются в январском море

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