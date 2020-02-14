Пересыпь начинается с улицы Одария

Она тянется от Газового переулка до Балковской. Улица была названа в честь старшего лейтенанта милиции, который больше 30 лет назад трагически погиб в схватке с бандитами.

На улице расположен православный храм. А некогда тут, по адресу Одария, 7, находилась самая старая одесская синагога — Нахлас Елиезер. В советские времена, вплоть до 1989 года, она существовала как единственная действующая синагога города. Летом 1992-го года большая часть старого здания обвалилась. Осталась лишь здание пекарни и некоторые хозяйственные блоки. К счастью, человеческих жертв не было. Удалось также спасти свитки Торы. Скелет старого здания можно увидеть и в наши дни.

Сегодня улица постепенно преображается, появляются новые мостовые с тактильной плиткой, ухоженные газоны, обновляются старые и строятся новые здания. Так что, похоже, у старой улицы оживленного микрорайона появился шанс на новую жизнь.