В Одессе пресечена попытка захвата дома Руссова

С начала 2000-х годов Дом Руссова находился в аварийном состоянии. Кроме того, предпринимались многочисленные попытки его разрушения, которые привели к тому, что все квартиры и помещения в здании были полностью уничтожены. Фактически это дало юридическое основание для проведения реставрации здания и регистрации его за территориальной громадой города Одессы как общественного здания.

Тем не менее, за время с момента завершения реставрационных работ на Доме Руссова и регистрации его за территориальной громадой г. Одессы были предприняты попытки мошенническим путем зарегистрировать право собственности на часть помещений за частными лицами.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, установлено, что право собственности на помещения в здании (в частности, на несколько квартир, объединенных в единое помещение, и флигель во дворе здания) регистрировалось в г. Рени за людьми, выдающими себя за собственников.

Также предприняты попытки незаконных строительных работ.

Кроме того, с сегодняшнего дня на объекте несут дежурство сотрудники КУ «Муниципальная стража», которые ограничат все попытки незаконного проникновения в здание посторонних лиц.