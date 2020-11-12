Покровский переулок

Название он получил в 1820 году по Покровской церкви, находившейся в начале улицы. Деревянная старообряческая церковь на том месте известна с 1797 года. В 1813 году она начала перестраиваться в большой единоверческий храм, в 1822 году он был освящён. В 1860 году была возведена колокольня. В 1930-е годы храм был снесён.

С 1937 по 1941, и с 1944 по 1999 год назывался переулком Грибоедова. 14 сентября 1999 года был переименован в честь Романа Шухевича. 26 мая 2008 года историческое название было возвращено.